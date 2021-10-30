GÖZLER ORADA! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için (EYT) son durum açıklandı! Yeni belgelerle yol haritası belirleniyor! EYT çıkacak mı?

EYT İÇİN YASA ÇIKACAK MI?

Daha önce Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç da katıldığı bir televiyon programında , 2023 seçimlerinden önce EYT'in çıkacağını söylemişti.

Koç, "EYT çıkacak. Belgen var mı diyorlar, bu işin belgesi olmaz. Görüşüldü, konuşuldu, dinledik. Güvenmediğimiz kişiler olmasa zaten yazmadık. 2019 seçimlerinden edinilen tecrübeler ışığında 2023'e gidereken bu konuların yeniden gözden geçirildiği, bununla ilgili yapılabilecek ne varsa, bunların masaya konduğunu, konuşulduğunu ve çözmek için çok ciddi bir irade olduğunu söyleyebilirim" dedi.