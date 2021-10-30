GÖZLER ORADA! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için (EYT) son durum açıklandı! Yeni belgelerle yol haritası belirleniyor! EYT çıkacak mı?
700 bin kişiye müjde! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için (EYT) son durum açıklandı! Yeni belgelerle yol haritası belirleniyor! EYT çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mevzusu uzun bir süredir gündemdeydi. Emekli olmak için gün sayan 700 bini aşkın EYT'li için AK Parti'den yeni çalışmalar gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak MKYK üyelerinin ve AK Parti teşkilatının, yeni, talepleri değerlendirerek raporları Genel Merkez'e ilettiği bilgisi geldi. Peki, EYT yasası çıksarsa kimler emekli olacak? EYT çıkacak mı? İşte son durum!
Emekliliği bekleyen yüzbinlerce EYT'li son gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Prim gün zamanını doldurmalarına rağmen yaş şartına takılan kişiler emekli olup aylık alamıyor. Bu bağlamda AK Parti'nin EYT konusunu yeniden değerlendirmeye aldığı bilgisi öğrenildi. Yapılacak düzenleme ile 700 bini aşkın EYT'lilere kolaylık sağlanacak. Son olarak MKYK üyelerinin ve AK Parti teşkilatının, vatandaşlardan gelen talepleri dinleyerek raporlaştırıp Genel Merkez'e ilettiği bilgisi geldi. Peki, EYT'de son durum ne? EYT çıkacak mı? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son durum!
EYT VE ERKEN YAŞTA EVLİLİK MASADA
Raporda, vatandaşların ekonominin yanı sıra, mülteci meselesi, yargılama süreçlerinin uzun sürmesi, sosyal medyadaki bilgi kirliliği, kadın cinayetleri, EYT, erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve seçmen kimliklerine yönelik yapılan bazı tanımlamalarla ilgili (Kürt seçmen, Alevi seçmen gibi) sıkıntıları dile getirdiği ifade ediliyor.
YENİ YOL HARİTASI HAZIRLANACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, AK Parti'nin tüm bu eleştirilerle ilgili yeni bir yol haritası hazırlaması planlanıyor. Meclis'in açılmasının ardından yargı reformu, gıda enflasyonuna karşı atılacak adımlar, dezenformasyonla mücadele yasa teklifi çalışmalarını hızlandıran AK Parti'nin, özellikle erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve EYT gibi konuları yeniden değerlendirmeye aldığı öğrenildi.
EYT İÇİN YASA ÇIKACAK MI?
Daha önce Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç da katıldığı bir televiyon programında , 2023 seçimlerinden önce EYT'in çıkacağını söylemişti.
Koç, "EYT çıkacak. Belgen var mı diyorlar, bu işin belgesi olmaz. Görüşüldü, konuşuldu, dinledik. Güvenmediğimiz kişiler olmasa zaten yazmadık. 2019 seçimlerinden edinilen tecrübeler ışığında 2023'e gidereken bu konuların yeniden gözden geçirildiği, bununla ilgili yapılabilecek ne varsa, bunların masaya konduğunu, konuşulduğunu ve çözmek için çok ciddi bir irade olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Koç, bakanlıktan birileriyle görüştüğünü ve kendisine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını kaydetti, görüşmesinden "Emeklilikle ilgili bütün sorunları çözeceğiz" mesajı aldıklarını açıkladı.