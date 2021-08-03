Gözler orada! 2022 emekliye beklenen maaş, 3 maaş avans, ikramiye ve intibak zammı ne kadar? Ücretsiz toplu taşıma...
Emekli intibak yasası ne oldu ? Emekli intibak yasası ile birlikte emeklilerin talepleri neler ? 2022 yılında emeklilerin beklentileri,maa ve ikramiyeleri ne kadar olacak?
Toplu taşımayı ücretsiz kullanabilmek, ikramiyeler, aileler amacıyla ek gelir yardımları gibi detaylı isteklerde meydana gelen bu taleplerin 2022 itibari ile kullanmak mümkün bir hak olması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Bu husus ile ilgili olarak görüşmeler halen devam sürecindedir. Bu anlamda eğer SGK kurulu 3 maaşı nakit sıkıntısı yaşayan emekli maaşına bağlı olan ailelerin talep etmesi durumun da çekecekler maaşa ilaveten 3 maaş da çekebilecekler. Yani en düşük emekli maaşı baz alınacak olursa 1.500 TL maaşa sahip emekli başvuru onaylandıktan sonra 4.500 TL'lik bir ödeme alabilecektir.
Emekliler İçin Avans ve İntibak Zammı Nasıl Kabul edilirse nasıl Olacak ?
Avans için; Eğer SGK kurulu 3 maaşı nakit sıkıntısı yaşayan emekli maaşına bağlı olan ailelerin talep etmesi durumun da çekecekler maaşa ilaveten 3 maaş da çekebilecekler. Yani en düşük emekli maaşı baz alınacak olursa 1.500 TL maaşa sahip emekli başvuru onaylandıktan sonra 4.500 tllik bir ödeme alabilecektir.
İntibak Zammı için; Eğer intibak zammı için hayata geçirilmesi planlanmak da olan bu istekler kabul edilirse 2000 yılından önce emekli olmuş ve halen hayatta olan emekliler de uygulanmakta olan zamlar 2000 yılından sonra da emekli olmuş olan kişileri de kapsayacaktır. Bu ödemeler sayesin de toplam da 5 milyon kadar olan emekliler de bu haklardan yararlana bilecekler.
AGİ ile eşitlensin.2000 yılı ve daha sonrasında emekli olmak için hak kazanan vatandaşlara intibak düzenlemesi olsun.
Memurların maaşlarında kurum kaynaklı olarak meydana gelen emekli maaş farkları kapatılsın.