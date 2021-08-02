SGK'dan ev hanımlarına müjde! Milyonlarca işsiz kadına düşük primle emeklilik hakkı! 5400 günle emekli olma şartları…
Milyonlarca vatandaş emekli olacağı günün hayalini kuruyor ve SGK ev hanımlarına da emeklilik hakkı sunuyor. Üstelik 5400 günle ve düşük primle bunu elde edebiliyorlar. Sigortalı bir işte çalışmasalar da isteğe bağlı ödeme yaparak hayalini kurdukları hakka kavuşabiliyorlar. Bunu duyan milyonlarca ev hanımı şartların neler olduğunu merak ederek yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Primlerin düzenli ödenmesi, yaş şartının tamamlanması gibi kriterlerin dışında diğer şartlar da haberimizde yer alıyor.
Çalışmadığı ve sigortası olmadığı için üzülen milyonlarca ev hanımına SGK'dan müjdeli haber geldi. SGK'ya bağlı bir işte çalışmasa da evden isteğe bağlı prim ödemeleri yaparak da emekli olma hakkını elde edebiliyorlar. 5400 günle ve düşük primle ödemeler yapacak olan vatandaşları bu haber oldukça sevindirdi ve hemen detaylar araştırılmaya başlandı. Ev hanımlarına emeklilik imkanından yararlanmak için şartlar neler?
Ev Hanımları Nasıl Emekli Olabilecek?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa tasarısı kapsamında ev hanımları çalışmasa dahi borçlanarak emekli olabilecek. Kadınların borçlanarak emekli olabilmesi için doğum borçlanması ve yurt dışında ikamet edilen veya çalışan sürenin borçlanılması olarak belirlenmiştir.
Çalışmayan kadın, daha önce hiç sigortası yapılmadığı ve sigorta primi ödenmediği için sigorta primlerini kendisi ödemesi gerekiyor. Prim ödemelerinin her ay düzenli şekilde SGK'ya ödenmesi, ödemeler tamamlandığında da emeklilik işlemlerinin yapılacağı kişiye hatırlatılır. Çalışmayan kadın, SGK prim borçlarını ödeyerek emekli aylığını almaya başlar.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK DETAYLARI NELERDİR?
İsteğe bağlı sigortalılık şartları arasında; zorunlu sigortası olmama, bir ay içinde 30 günden az çalışma, 18 yaşını doldurmuş olma ve malullük ile yaşlılık aylığı almama gibi kriterler yer almaktadır. Belirlenen şartlara uygun olan kişilerin sigorta primlerini kendisinin ödemesine izin verilmektedir.
İsteğe bağlı sigortalılık için başvurular kişiye en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkezleri üzerinden gerçekleştirilir. İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın taban ve tavan sınırları arasında kalan kısım üzerinden belirlenir. Sigortalı tarafından prime esas kazancın yüzde 32'si ödenir. Bu yüzde 32'lik kısmın yüzde 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi; yüzde 12'lik bölümü ise genel sağlık sigortası primidir.