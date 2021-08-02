SGK'dan ev hanımlarına müjde! Milyonlarca işsiz kadına düşük primle emeklilik hakkı! 5400 günle emekli olma şartları…

Çalışmadığı ve sigortası olmadığı için üzülen milyonlarca ev hanımına SGK'dan müjdeli haber geldi. SGK'ya bağlı bir işte çalışmasa da evden isteğe bağlı prim ödemeleri yaparak da emekli olma hakkını elde edebiliyorlar. 5400 günle ve düşük primle ödemeler yapacak olan vatandaşları bu haber oldukça sevindirdi ve hemen detaylar araştırılmaya başlandı. Ev hanımlarına emeklilik imkanından yararlanmak için şartlar neler?