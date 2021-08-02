Emeklilik yaşı hesaplama! Ne zaman emekli olurum? İşe başlama tarihi, sigortalı gün sayısı, askerlik, doğum borçlanması…
Milyonlarca çalışanın gündemde sıklıkla araştırdığı konular arasında emeklilik yer alıyor. Emeklilik yaşı hesaplama! Ne zaman emekli olurum? Sorgulamaları da arama motorları üzerinden yapılıyor. İşe başlama tarihi, sigortalılık gün sayısı, düzenli ödenen primler, yaş gibi detaylar emeklilik tarihi üzerinden büyük önem taşıyor. Ayrıca askerlik ve doğum borçlanması ile erken emeklilik de mümkün. Peki borçlanma yoluyla erken emekli olabilmenin şartları nelerdir? İşte ayrıntılar…
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı sigortalı çalışanlar yıllarca hizmet vermenin ardından emeklilik hayatını merakla bekliyor. Bazıları ise yeni işe başlasa da ne zaman emeklilik hayatına kavuşacaklarını merak ederek Emeklilik yaşı hesaplama! Ne zaman emekli olurum? Sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. 4A-4B ve 4C'li SSK, SGK, Bağkur emeklilik yaşı hesaplamanın nasıl yapıldığını haberimizden öğrenebilirsiniz. Ayrıca erken emeklilik sağlayan askerlik ve doğum borçlanması hakkında bilgileri de derledik.
NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?
Sigortalılık süresi, kişinin, ilk defa çalışmaya başladığı ve sigortalı olduğu tarih ile emekli olacağı tarih arasındaki süreye deniyor. Bu süre içinde sosyal güvenlik kurumuna, çalışan adına, işverenin yatırdığı primlere de prim ödeme süresi deniyor. Yaşa ise emeklilik için tamamlanması gereken yaş deniyor.
Sosyal güvenlikte 1 ay, 30 gün olarak; 1 yıl da 12 ay olarak alınıyor ve tüm hesaplamalar da bunun üzerinden yapılıyor. İşçi, memur, Bağ-Kurlu ve erkek çalışan, kadın çalışan fark etmiyor; emeklilik için 3 koşul gerekiyor;
1- Belirli bir süre sigortalı olmak ki, burada işe giriş tarihi önemli ve bu süre kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.
2- Belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması.
KISMİ EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
Yaştan emekli olabilmek için 3 dönem önemlidir. Yaştan emeklilikte 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emekli olabilirsiniz.
3600 gün prim ödeyerek emekli olmak
3600 günde emekli olabilmeniz için 08.09.1999 tarihinden önce işe girmiş olmanız gerekmektedir. Ayrıca bayanlarda ve erkeklerde emeklilik şartları da farklılık gösterir. Erkeklerde 3600 gün şartına göre emekli olma durumu aşağıda verilmiştir.