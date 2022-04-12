RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Liste güncellendi! İşte dünyanın en zengin 10 kadını!

Liste güncellendi! İşte dünyanın en zengin 10 kadını!

Her yıl Forbes tarafından yayımlanan "Dünyanın En Zengin İnsanları" listesinde bu yıl 327 kadın var. Forbes, kadın milyarder sayısının çok olmadığını belirtirken, en zengin 10 kadın milyarderin net varlığının 401 milyar dolara eş değer olduğunu ifade etti. İşte dünyanın en zengin 10 kadını!

12.04.2022 14:55 - Son Güncelleme: 12.04.2022 14:55
Liste güncellendi! İşte dünyanın en zengin 10 kadını!

1- L'Oreal'ın sahibi olan Françoise Bettencourt Meyers'ın net serveti, 74.8 milyar dolar… Meyers, bir Fransa vatandaşı…

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Liste güncellendi! İşte dünyanın en zengin 10 kadını!

2- ABD merkezli mağazalar zinciri Walmart'ın yönetim kurulu üyesi Alice Walton, 65.3 milyar dolarlık net servetiyle listeye ikinci sıradan giriş yaptı.

Liste güncellendi! İşte dünyanın en zengin 10 kadını!

3- 60 milyar dolarlık servetini 2019'da ölen kocası David Koch'tan miras alan isim Julia Koch, listeye giren bir diğer ABD vatandaşı…

Liste güncellendi! İşte dünyanın en zengin 10 kadını!

4- Jeff Bezos ile boşandıktan sonra Amazon'un yüzde 4 hissesini alan ABD'li MacKenzie Scott'ın net serveti 43.6 milyar dolar…

Liste güncellendi! İşte dünyanın en zengin 10 kadını!

5- Amerikan şekerleme şirketi Mars'ın kurucusu Jacqueline Mars, 31.7 milyar dolarlık serveti ile Forbes'e girenlerden…

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