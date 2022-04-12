Liste güncellendi! İşte dünyanın en zengin 10 kadını!
Her yıl Forbes tarafından yayımlanan "Dünyanın En Zengin İnsanları" listesinde bu yıl 327 kadın var. Forbes, kadın milyarder sayısının çok olmadığını belirtirken, en zengin 10 kadın milyarderin net varlığının 401 milyar dolara eş değer olduğunu ifade etti. İşte dünyanın en zengin 10 kadını!
12.04.2022 14:55 - Son Güncelleme: 12.04.2022 14:55
5- Amerikan şekerleme şirketi Mars'ın kurucusu Jacqueline Mars, 31.7 milyar dolarlık serveti ile Forbes'e girenlerden…