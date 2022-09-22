Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı! Eylül ayı Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? T.C kimlik numarasının son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar...
Her yıl binlerce çiftçi tarımsal destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Ödemelerin ne zaman yatacağı ise merak edilen konuların başında geliyor. Tarım Bakanlığı çiftçi destek ödemesi için merakla beklenen açıklama Bakan Kirişçi'den geldi. Çiftçilerin gündeminde yer alan mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin detaylar da araştırılıyor. Peki mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot Gübre Desteği TC numarasına göre ne zaman yatacak? İşte detaylar!
Gündemde en fazla merak edilen ve araştırılanlar arasında 2022 mazot gübre desteğinin ne zaman ödeneceği yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal hayatı desteklemek adına çiftçilere verdiği bu destek ile ilgili bilgiler öğrenilmek isteniyor. Peki T.C. kimlik numarası son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar ödemelerini ne zaman alacak? Ziraat Bankası ödeme takvimi belli oldu mu? Mazot gübre desteği ne kadar 2022 oldu? İşte tüm detaylar...
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 2022 yılının mazot ve gübre desteğini 2023'ün Mart ayına bırakmayacaklarını, 6 ay öne çekeceklerini bildirdi.
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.
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