Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı! Eylül ayı Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2022? T.C kimlik numarasının son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar...

Gündemde en fazla merak edilen ve araştırılanlar arasında 2022 mazot gübre desteğinin ne zaman ödeneceği yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal hayatı desteklemek adına çiftçilere verdiği bu destek ile ilgili bilgiler öğrenilmek isteniyor. Peki T.C. kimlik numarası son hanesi 0, 2, 4, 6 olanlar ödemelerini ne zaman alacak? Ziraat Bankası ödeme takvimi belli oldu mu? Mazot gübre desteği ne kadar 2022 oldu? İşte tüm detaylar...