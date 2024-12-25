Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. 2025 yılının ilk zammı, artık sayılı gün kalan Ocak ayının başında belli olacak. 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylığına ilave edilecek enflasyon zammını gösterecek.



EMEKLİ ZAMMI İÇİN GÖZLER SON VERİDE Şu ana kadar beş aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.47, Eylül enflasyonunu yüzde 2.97, Ekim enflasyonunu yüzde 2.88 ve Kasım ayı enflasyonunu da yüzde 2.24 olarak açıklamıştı. Buna göre; Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.57 olarak gerçekleşti. Şimdi de gözler emeklilerin zam oranını gösterecek son veri olan Aralık enflasyonuna çevrildi.



Artış merakla beklenirken, ipuçları da birbiri ardına geliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 45.28 olarak yer almıştı. Bu tahmin; ikinci 6 aylık TÜFE'nin yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 16.47 olarak gerçekleşebileceğini göstermişti.

Yeni ipucu da Finansal Kurumlar Birliği'nden geldi.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN İPUCU GELDİ Finansal Kurumlar Birliği'nin İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi'nin Aralık ayı bülteni yayımlandı. Ankette Aralık ayı enflasyonu beklentisi yüzde 2.26'ya geriledi. 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması da yüzde 45.92 olarak tespit edildi. Bu tahmin gerçekleşirse, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.98 olarak gerçekleşecek.

