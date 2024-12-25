3 bakanlık 352 memur alımı yapacak; 60-70-75 arası KPSS puanı yetiyor! Kaymakam adayı, avukat, mühendis...

KPSS Şartı: Avukatlık ve mühendislik için 70, büro personeli için 60 puan. Başvuru Tarihleri: 30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025 Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, avukatlık, mühendislik ve büro personeli pozisyonları için personel alacak.

TİKA: 10 Uzman Yardımcısı Alımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), sözlü sınavla 10 uzman yardımcısı alımı yapacak.

Diğer Kadrolar: Yöneticilik ve Uzmanlık Pozisyonları

Çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumlarında önemli pozisyonlar için kadro ihdas edildi:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 2 Daire Başkanı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 4 Daire Başkanı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 1 Daire Başkanı ve 3 Müdür.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK): 13 Şube Müdürü ve 13 İl Müdür Yardımcısı.

TOKİ: 200 Uzman ve Müşavir Avukat.

Vakıflar Genel Müdürlüğü: 5 Şube Müdürü.

Diyanet İşleri Başkanlığı: 1 Daire Başkanı ve 1 Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri.