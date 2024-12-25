3 bakanlık 352 memur alımı yapacak; 60-70-75 arası KPSS puanı yetiyor! Kaymakam adayı, avukat, mühendis...

2025 yılı itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları, farklı pozisyonlar için personel alımı gerçekleştireceklerini duyurdu. İçişleri Bakanlığı'ndan TİKA'ya, Ticaret Bakanlığı'ndan Helal Akreditasyon Kurumu'na kadar birçok kurum çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere sınav ve mülakat süreçleri başlatıyor. İşte alımlara dair detaylar ve başvuru şartları.
İçişleri Bakanlığı: 65 Kaymakam Adayı Alınacak
İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 65 kaymakam adayı alımı yapacak.
Yaş Şartı: Adayların 1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.
Sınav Tarihi: 23 Şubat 2025
Sınav Süresi ve İçeriği: 120 soru için 165 dakika süre tanınacak.
Başvuru Tarihleri: 10-16 Ocak 2025
Başvurular, internet üzerinden alınacak.
Ticaret Bakanlığı: 15 Ticaret Uzman Yardımcısı Alımı
Ticaret Bakanlığı, sınavla 15 uzman yardımcısı istihdam edecek.
KPSS Şartı: İlgili KPSS puan türünden en az 70 puan.
Yaş Şartı: 35 yaşını doldurmamış olmak.
Başvuru Tarihleri: 20-31 Ocak 2025
Başvurular, Bakanlığın belirlediği platform üzerinden yapılacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 16 Sözleşmeli Personel Alımı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, avukatlık, mühendislik ve büro personeli pozisyonları için personel alacak.
KPSS Şartı: Avukatlık ve mühendislik için 70, büro personeli için 60 puan.
Başvuru Tarihleri: 30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025
Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.
TİKA: 10 Uzman Yardımcısı Alımı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), sözlü sınavla 10 uzman yardımcısı alımı yapacak.
KPSS Şartı: İlgili KPSS puan türünden en az 75 puan.
Başvuru Tarihleri: 6-17 Ocak 2025
Sınav Tarihleri: 3-7 Şubat 2025
Mülakatlar, TİKA Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.
Helal Akreditasyon Kurumu: 3 Uzman Yardımcısı Alımı
Helal Akreditasyon Kurumu, 3 Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı alımı yapacak.
KPSS Şartı: En az 70 puan.
Başvuru Tarihleri: 13-24 Ocak 2025
Başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak.
Diğer Kadrolar: Yöneticilik ve Uzmanlık Pozisyonları
Çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumlarında önemli pozisyonlar için kadro ihdas edildi:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 2 Daire Başkanı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 4 Daire Başkanı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı: 1 Daire Başkanı ve 3 Müdür.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK): 13 Şube Müdürü ve 13 İl Müdür Yardımcısı.
TOKİ: 200 Uzman ve Müşavir Avukat.
Vakıflar Genel Müdürlüğü: 5 Şube Müdürü.
Diyanet İşleri Başkanlığı: 1 Daire Başkanı ve 1 Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri.
Başvurular Resmi Gazete'den Takip Edilebilir
Tüm personel alım ilanlarına ilişkin detaylı bilgiler, Resmi Gazete'de yayımlanan duyurularda yer alıyor. Adaylar, başvuru şartları ve süreçlerle ilgili en güncel bilgilere Resmi Gazete veya ilgili kurumların resmi web siteleri üzerinden ulaşabilir.