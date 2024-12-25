A101’e Philips 55" 4K UHD Smart Led Tv geliyor! 26 Aralık 2024 A101 aktüel kataloğu

Elektronikten ev eşyalarına, kişisel bakım ürünlerinden seyahat malzemelerine kadar geniş bir yelpazede sunulacak olan ürünler, alışveriş yapanları bekliyor. A101'in yılbaşı öncesi sunduğu bu fırsatlar, hem ev dekorasyonuna hem de günlük yaşam konforuna hitap ediyor.
Philips 55" 4K UHD Smart Led TV - 22.999 TL
Evinizde sinema keyfini yaşamak için ideal bir seçenek olan bu TV, 4K çözünürlük ve smart özellikleriyle dikkat çekiyor.
Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led TV - 4.999 TL
Daha kompakt bir seçenek arayanlar için uygun fiyatlı Android işletim sistemine sahip bir televizyon.
Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk - 7.999 TL
Yataklı koltuk, evdeki misafirler için konforlu bir oturma ve yatma alanı sunuyor.
PP Valiz Setleri
English Home Multi Blender Seti - 1.599 TL
Mutfakta işlerinizin kolaylaşması için çok işlevli bir blender seti.
Philips Buharlı Kazanlı Ütü - 4.399 TL
Buharlı ütü ile kıyafetleriniz her zaman pürüzsüz olacak.
Arzum Şarjlı Dikey Süpürge - 6.999 TL
Ev temizliğini kolaylaştıran şarjlı dikey süpürge, pratik kullanım sağlar.
Sinbo Halı / Koltuk Yıkama Makinesi - 2.799 TL
Evdeki halı ve koltuklar için etkili temizlik çözümü.
Kiwi Waffle Makinesi - 499 TL
Evde pratik bir şekilde waffle yapabileceğiniz cihaz.
Pierre Cardin Erkek Bakım Seti - 899 TL
Erkeklerin günlük bakımını kolaylaştıracak şık ve pratik bir set.
Goldmaster Fiyaka Şarjlı Saç ve Sakal Şekillendirici - 499 TL
Saç ve sakal şekillendirmede kolaylık sağlayan taşınabilir bir cihaz.
Pierre Cardin Epilasyon Seti - 499 TL
Evde konforlu bir şekilde epilasyon yapmanızı sağlayacak set.
Pierre Cardin Boyun Masaj Aleti - 799 TL
Uzun iş günlerinin ardından rahatlatıcı bir boyun masajı için ideal bir cihaz.
Kaynak: A101 resmi internet sitesi ve yerel A101 mağazalarından elde edilen bilgilere dayanmaktadır.
Derleme: Takvim.com.tr