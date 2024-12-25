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A101’e Philips 55" 4K UHD Smart Led Tv geliyor! 26 Aralık 2024 A101 aktüel kataloğu

A101, 26 Aralık'tan itibaren geçerli olacak yeni kataloğu ile çeşitli indirimli ürünleri tüketicilere sunmaya hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 11:19 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 11:19
A101’e Philips 55 4K UHD Smart Led Tv geliyor! 26 Aralık 2024 A101 aktüel kataloğu

Elektronikten ev eşyalarına, kişisel bakım ürünlerinden seyahat malzemelerine kadar geniş bir yelpazede sunulacak olan ürünler, alışveriş yapanları bekliyor. A101'in yılbaşı öncesi sunduğu bu fırsatlar, hem ev dekorasyonuna hem de günlük yaşam konforuna hitap ediyor.

A101’e Philips 55 4K UHD Smart Led Tv geliyor! 26 Aralık 2024 A101 aktüel kataloğu

A101 26 Aralık Kataloğundaki Öne Çıkan Ürünler

Philips 55" 4K UHD Smart Led TV - 22.999 TL
Evinizde sinema keyfini yaşamak için ideal bir seçenek olan bu TV, 4K çözünürlük ve smart özellikleriyle dikkat çekiyor.

A101’e Philips 55 4K UHD Smart Led Tv geliyor! 26 Aralık 2024 A101 aktüel kataloğu

Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led TV - 4.999 TL

Daha kompakt bir seçenek arayanlar için uygun fiyatlı Android işletim sistemine sahip bir televizyon.

Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk - 7.999 TL

Yataklı koltuk, evdeki misafirler için konforlu bir oturma ve yatma alanı sunuyor.

A101’e Philips 55 4K UHD Smart Led Tv geliyor! 26 Aralık 2024 A101 aktüel kataloğu

PP Valiz Setleri

  • Büyük Boy Valiz: 799 TL
  • Orta Boy Valiz: 699 TL
  • Kabin Boy Valiz: 599 TL
  • Makyaj Çantası: 279 TL
    Seyahat edenler için ideal valiz setleri, hem şık hem de kullanışlı.
A101’e Philips 55 4K UHD Smart Led Tv geliyor! 26 Aralık 2024 A101 aktüel kataloğu

English Home Multi Blender Seti - 1.599 TL
Mutfakta işlerinizin kolaylaşması için çok işlevli bir blender seti.

Philips Buharlı Kazanlı Ütü - 4.399 TL
Buharlı ütü ile kıyafetleriniz her zaman pürüzsüz olacak.

A101’e Philips 55 4K UHD Smart Led Tv geliyor! 26 Aralık 2024 A101 aktüel kataloğu

Arzum Şarjlı Dikey Süpürge - 6.999 TL
Ev temizliğini kolaylaştıran şarjlı dikey süpürge, pratik kullanım sağlar.

Sinbo Halı / Koltuk Yıkama Makinesi - 2.799 TL
Evdeki halı ve koltuklar için etkili temizlik çözümü.

A101’e Philips 55 4K UHD Smart Led Tv geliyor! 26 Aralık 2024 A101 aktüel kataloğu

Kiwi Waffle Makinesi - 499 TL
Evde pratik bir şekilde waffle yapabileceğiniz cihaz.

Pierre Cardin Erkek Bakım Seti - 899 TL
Erkeklerin günlük bakımını kolaylaştıracak şık ve pratik bir set.

A101’e Philips 55 4K UHD Smart Led Tv geliyor! 26 Aralık 2024 A101 aktüel kataloğu

Goldmaster Fiyaka Şarjlı Saç ve Sakal Şekillendirici - 499 TL
Saç ve sakal şekillendirmede kolaylık sağlayan taşınabilir bir cihaz.

Pierre Cardin Epilasyon Seti - 499 TL
Evde konforlu bir şekilde epilasyon yapmanızı sağlayacak set.

Pierre Cardin Boyun Masaj Aleti - 799 TL
Uzun iş günlerinin ardından rahatlatıcı bir boyun masajı için ideal bir cihaz.

A101’e Philips 55 4K UHD Smart Led Tv geliyor! 26 Aralık 2024 A101 aktüel kataloğu

Kaynak: A101 resmi internet sitesi ve yerel A101 mağazalarından elde edilen bilgilere dayanmaktadır.

Derleme: Takvim.com.tr