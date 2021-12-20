Gösterge 14 bin TL’ye kadar çıkıyor! Emekli maaşı hesaplamada 3 ayrı devreye dikkat! 2000 yılı öncesinde sigortalı olanlar…

Milyonlarca çalışan tarafından emekli maaşı hesaplama işleminin nasıl yapıldığı oldukça merak ediliyor. Uzun yıllar sigortalı olarak hizmet verdikten sonra emekli olacağı tarihi heyecanla bekleyen vatandaşlar neye göre hesaplama yapıldığının yanı sıra 2000 yılı öncesinde ve sonrasında sigortalı olmanın emeklilik tarihini nasıl etkilediğini araştırıyor. Emeklilik maaşı hesaplamada 3 ayrı devre ön plana çıkıyor ve Aylık Bağlanma Oranı (ABO) ile çarpılıyor. Kazanca göre değişmekle birlikte %70'i bulan çarpan kullanılması sonucunda gösterge 14 bin TL'ye kadar yükselmiş oluyor. İşte konuya dair tüm detaylar!