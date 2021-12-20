Emekli maaşları belli oluyor! Emekli maaşlarına yüzde 40 zam gelecek: İşte yeni maaşlar
Emeklilere iyileştirme müjdesi milyonları sevindirirken, yıllık yüzde 40'a varan artış formülü gündeme geldi. TÜED de 2 öneride bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli zammını en alt düzeydeki aylıktan yukarılara gidecek şekilde kademeli olarak ele alacaklarını söyledi. İşte yüzde 40 zam sonrası yeni emekli maaşları.
20.12.2021 06:59
- Son Güncelleme: 20.12.2021 06:59
TÜED Başkanı Kazım Ergün, önce bin, ardından bin 500 liraya çıkarılan taban aylığın asgari ücrete eşitlenmesini, ayrıca tüm emeklilere seyyanen zam istediklerini söyledi.