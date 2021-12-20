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Emekli maaşları belli oluyor! Emekli maaşlarına yüzde 40 zam gelecek: İşte yeni maaşlar

Emeklilere iyileştirme müjdesi milyonları sevindirirken, yıllık yüzde 40'a varan artış formülü gündeme geldi. TÜED de 2 öneride bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli zammını en alt düzeydeki aylıktan yukarılara gidecek şekilde kademeli olarak ele alacaklarını söyledi. İşte yüzde 40 zam sonrası yeni emekli maaşları.

20.12.2021 06:59 - Son Güncelleme: 20.12.2021 06:59
Emekli maaşları belli oluyor! Emekli maaşlarına yüzde 40 zam gelecek: İşte yeni maaşlar

Emeklilere yönelik ek zam hazırlığı büyük heyecan yarattı. Çeşitli formüller de gündeme geldi.

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Emekli maaşları belli oluyor! Emekli maaşlarına yüzde 40 zam gelecek: İşte yeni maaşlar

Çalışmalar sürerken, emekliler de beklentilerini dile getirdi.

Emekli maaşları belli oluyor! Emekli maaşlarına yüzde 40 zam gelecek: İşte yeni maaşlar

Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) emekliler için 2 talep geldi.

Emekli maaşları belli oluyor! Emekli maaşlarına yüzde 40 zam gelecek: İşte yeni maaşlar

TÜED Başkanı Kazım Ergün, önce bin, ardından bin 500 liraya çıkarılan taban aylığın asgari ücrete eşitlenmesini, ayrıca tüm emeklilere seyyanen zam istediklerini söyledi.

Emekli maaşları belli oluyor! Emekli maaşlarına yüzde 40 zam gelecek: İşte yeni maaşlar

Ergün, "En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı ve bütün aylıklara seyyanen bir düzenleme getirilmeli" dedi.

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