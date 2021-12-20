Bu listede siz de olabilirsiniz! 45 mesleğe erken emeklilik fırsatı: 60 aydan 8 yıla kadar... SGK tek tek yayınladı!

Tüm çalışanlar erken emeklilik için gün saymaya devam ediyor. Ülkemizde erken emeklilik fırsatı olan 45 meslek grubu bulunuyor. Bu meslek grubundan birine aitseniz 5 yıla kadar sigorta başlangıcınızı geriye çekme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve emniyet mensupları için bu zaman 8 yıla kadar çıkıyor. Yıpranma hakkından faydalanabilmek amacıyla birtakım ön şartlar bulunuyor. Öne sürülen ilk şart ise çalışma süresi olarak karşımıza çıkıyor. Yeraltındaki işlerde 1800, diğer sigortalı işlerde 3600 gün fiili hizmet süresi kapsamında çalışmış olmak şartı bulunuyor. Peki, erken emeklilik kimleri kapsıyor? İşte detaylar!