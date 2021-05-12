Görülmemiş teklif takdim edildi adeta patlayacak! Değişimle kredi faiz oranları uçuş modunda! Garanti, TEB, Akbank...
Bankaların bayram öncesi yeni faiz kararları merak ediliyor ve son durum araştırılıyor. Bu bağlamda taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları sorgulanıyor. Kredi faiz oranlarındaki son gelişmeler sıkı takip altına alınırken Mayıs ayının gelmesiyle binlerce kişi bankaların sitelerini tek tek ziyaret ediyor. Çeşitli dönemlerde faiz oranının değiştiren bankalar bunun yanında müşterilerine bazı kampanyalar sunuyor. Mayıs ayının daha ilk günlerinde yeni avantajları duyuran bankalar internet siteleri üzerinden yeni fırsatlarını da tek tek açıkladı. İşte 12 Mayıs taşıt-konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Görülmemiş teklif takdim edildi adeta patlayacak! Değişimle kredi faiz oranları uçuş modunda! Mayıs ayının ortaları yaklaştı ve kredi faiz oranları merak ediliyor. Bankalar ise kredi faiz oranlarını yeniden şekillendirdi. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki en uygun teklif belli olurken ayın yeni teklifleri duyuruldu. Aynı zamanda en cazip teklifleri değerlendirmek isteyen banka müşterileri mobil uygulama ya da müşteri hizmetleri üzerinden başvurusunu tamamlamak için karar vermek istiyor. Faiz oranlarındaki yarışı hız kazanıyor ve yeni oranlar açıklandı.