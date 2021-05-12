Görülmemiş teklif takdim edildi adeta patlayacak! Değişimle kredi faiz oranları uçuş modunda! Garanti, TEB, Akbank...

Bankaların bayram öncesi yeni faiz kararları merak ediliyor ve son durum araştırılıyor. Bu bağlamda taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları sorgulanıyor. Kredi faiz oranlarındaki son gelişmeler sıkı takip altına alınırken Mayıs ayının gelmesiyle binlerce kişi bankaların sitelerini tek tek ziyaret ediyor. Çeşitli dönemlerde faiz oranının değiştiren bankalar bunun yanında müşterilerine bazı kampanyalar sunuyor. Mayıs ayının daha ilk günlerinde yeni avantajları duyuran bankalar internet siteleri üzerinden yeni fırsatlarını da tek tek açıkladı. İşte 12 Mayıs taşıt-konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

12.05.2021 20:59 - Son Güncelleme: 12.05.2021 20:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





