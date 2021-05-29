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Görülmemiş teklif kapınıza kadar gelecek! Makul fırsat takdim ediliyor! 29 Mayıs ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları

İhtiyaç, taşıt ve konut kredisindeki faiz oranları sık sık araştırılıyor ve bu konuda gözler bankaların sitelerindeki hesaplama araçlarına çevrildi. Bankaların mayıs sonu taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarında değişiklik görülüyor. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ya da ev-araba almak üzere bankaların kredi faiz oranlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu doğrultuda da bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet sitelerini aracılığıyla müşterilerine duyuruyor. En uygun teklifi değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise kendisine uyan en makul fırsatı değerlendirmek adına son fırsatları öğrenmek için araştırmalara koyuldu.

29.05.2021 12:56 - Son Güncelleme: 29.05.2021 12:56
Görülmemiş teklif kapınıza kadar gelecek! Makul fırsat takdim ediliyor! 29 Mayıs ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları

Görülmemiş teklif kapınıza kadar gelecek! Makul fırsat takdim ediliyor! 29 Mayıs ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları mercek altına alınıyor. Kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını değiştiriyor. Güncel durum ise internet siteleri üzerinden rahatlıkla hesaplanabiliyor. Eğitimden evliliğe, beyaz eşyadan mobilyaya ihtiyaç kredisi faiz oranları araştırılırken aynı zamanda ev ya da araba alma düşüncesi olanlar taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını mercek altına aldı. Ev alımları için Vakıfbank'ta konut kredisi faiz oranı 1.32 olarak görülüyor. Yazımızda en uygun teklifi veren banka ve ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranlarını paylaşıyoruz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Görülmemiş teklif kapınıza kadar gelecek! Makul fırsat takdim ediliyor! 29 Mayıs ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları
Görülmemiş teklif kapınıza kadar gelecek! Makul fırsat takdim ediliyor! 29 Mayıs ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları

GARANTİ BBVA

İhtiyaç kredisi: 1.84'den başlıyor.
Taşıt kredisi: 1.74
Konut kredisi: 1.42'den başlıyor ve 1.75'e kadar ulaşıyor. (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)

Görülmemiş teklif kapınıza kadar gelecek! Makul fırsat takdim ediliyor! 29 Mayıs ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: 1,54
Taşıt kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,38

Görülmemiş teklif kapınıza kadar gelecek! Makul fırsat takdim ediliyor! 29 Mayıs ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları

GARANTİ İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA

Kredi Tutarı (TL) Faiz Oranı (%) Vade (AY) Taksit (TL) Tahsis Ücreti (TL) Sigorta ve Vergi Dahil Ücretler Toplamı (TL) Yıllık Maliyet Oranı (%)

Toplam Maliyet (TL)

15.000 1,84 36 608,33 75,00 288,75 30,4720 21.978,60
25.000 1,72 36 990,93 125,00 431,25 28,2785 35.804,70
50.000 1,70 36 1974,27 250,00 862,50 27,9164 71.336,03
75.000 1,69 36 2955,71 375,00 1293,75 27,7356 106.799,48
100.000 1,69 36 3940,95 500,00 1725,00 27,7356 142.399,20