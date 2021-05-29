Görülmemiş teklif kapınıza kadar gelecek! Makul fırsat takdim ediliyor! 29 Mayıs ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları

İhtiyaç, taşıt ve konut kredisindeki faiz oranları sık sık araştırılıyor ve bu konuda gözler bankaların sitelerindeki hesaplama araçlarına çevrildi. Bankaların mayıs sonu taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarında değişiklik görülüyor. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ya da ev-araba almak üzere bankaların kredi faiz oranlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu doğrultuda da bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet sitelerini aracılığıyla müşterilerine duyuruyor. En uygun teklifi değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise kendisine uyan en makul fırsatı değerlendirmek adına son fırsatları öğrenmek için araştırmalara koyuldu.

29.05.2021 12:56 - Son Güncelleme: 29.05.2021 12:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





