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Düğmeye basıldı harekete geçiliyor! Dosya ücreti ek masraf yok! İhtiyacı olana en az 1000 en fazla 99.000 TL kredi...

Dönem dönem bazı vatandaşların çeşitli alanlarda kullanmak üzere anında nakit para ihtiyacı artıyor. Bu doğrultuda da en çok tercih edilen yöntemlerden birisi ihtiyaç kredisi oluyor. Mobilyadan eğitime, evlilikten eşyalara kadar pek çok alanda nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankaların kampanyalarını inceliyor ve en uygun teklifi değerlendirmek üzere araştırmalarına devam ediyor. Anında nakit para ihtiyacı olanlar için müjdeli bir haber paylaşıldı. Bilindiği üzere ihtiyaç kredilerinde belirli zamanlar arasında değişikler yapılıyor. Bankalar kredi ihtiyacını olanlar için yeni tekliflerini duyurarak bu fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor.

29.05.2021 14:32 - Son Güncelleme: 29.05.2021 14:33
Düğmeye basıldı harekete geçiliyor! Dosya ücreti ek masraf yok! İhtiyacı olan en az 1000 en fazla 99.000 TL kredi...

Düğmeye basıldı harekete geçiliyor! Dosya ücreti ek masraf yok! İhtiyacı olan en az 1000 en fazla 99.000 TL kredi... Anlık nakit para ihtiyacı oluşan vatandaşlar direkt bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını mercek altına alıyor. Eşya alımı, borç ödeme, elektronik cihaz alımı gibi pek çok alanda kullanmak üzere nakit para ihtiyacı olanlara 3 aya kadar ödemesiz dönemli krediler ise ilaç niteliğinde oluyor. Bu konuda bankaların çeşitli kampanyaları bulunuyor. Bilindiği üzere salgın sürecinde 3 ay ertelemeli kredi avantajı dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun yanında normal ödemeli ihtiyaç kredisi fırsatları da sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Düğmeye basıldı harekete geçiliyor! Dosya ücreti ek masraf yok! İhtiyacı olan en az 1000 en fazla 99.000 TL kredi...

İŞ BANKASI

Kredi Tutarı: 50.000 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar: 70.392,60 TL

Kredi Vadesi: 36 ay

Aylık Taksit Tutarı: 1.955,35 TL

Faiz Oranı: 1,65

Düğmeye basıldı harekete geçiliyor! Dosya ücreti ek masraf yok! İhtiyacı olan en az 1000 en fazla 99.000 TL kredi...

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Ziraat Bankası'nda tüketici kredisi faiz oranı 1,54. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan örnek hesaplamada 15 bin liranın 36 ay vade ile geri ödemesi aylık 574 lira oluyor.

Düğmeye basıldı harekete geçiliyor! Dosya ücreti ek masraf yok! İhtiyacı olan en az 1000 en fazla 99.000 TL kredi...

ENPARA İHTİYAÇ KREDİSİ

Enpara.com'un yüzde 1,73 faiz oranıyla sağladığı kredi imkanı 75.000 TL 36 ay vadeli hesaplandığında aylık ödemesi 2.978 TL olarak karşımıza çıkıyor. Başvuruların değerlendirme sürecinin ardından onay aldığında kredi hemen hesaba yatırılacak.

Düğmeye basıldı harekete geçiliyor! Dosya ücreti ek masraf yok! İhtiyacı olan en az 1000 en fazla 99.000 TL kredi...

QNB FİNANSBANK

İhtiyaç kredisi: 1.44