A101'de göz alıcı indirimler start aldı! A101 29 Mayıs aktüel kataloğunda %67'ye ulaşan müthiş ucuzluk!

A101 29 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin hepsi bugün sabahın ilk saatleriyle birlikte market raflarına konuldu ve müşterilerini bekliyor. Pek çok kategorideki indirimin dikkat çektiği kataloğda bu hafta sonu Çaykur Çay Siyah Altınbaş, Eti Burçak Kurabi, Bioblas Isırgan Yağlı Şampuan, Sea Color Saç Boyası Koyu Kumral Bal Köpüğü Çeşitleri, Haribo Yumuşak Şeker, Çaykur Çay Rize Turist, Çaykur Çay Kamelya ve Keyfe Premium Türk Kahvesi ürünleri var. Ayrıca 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Tat Ketçap+Mayonez+Acı Sos Set ve Nescafe Blend 37 Eko Paket ürünlerinde yüzde 50'den başlayıp 67'ye ulaşan bir indirim bulunuyor.

29.05.2021 10:26 - Son Güncelleme: 29.05.2021 10:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





