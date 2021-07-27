Bankalarda Temmuz depremi! Faizler resmen değişti! Kredi çekerken hesap kitap zamanı!

İhtiyaç, konut, taşıt kredisi için bankaların yolunu tutan vatandaşlar, güncel kredi faiz oranları ile geri ödemelerde bilgi edinmek istiyor. Kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları TCMB kararları ve yurt içi piyasalarda alınan kararlarla değişiyor. Bankalar belirlediği politikaya göre kredi faiz oranı belirliyor. Verilen miktar ve vade farkı kredi notunuza göre değişiyor. Peki; Temmuz ayının son günlerine girerken ihtiyaç, taşıt ve konut kredisinde faiz oranları nasıl oldu?