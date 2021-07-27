Bankalarda Temmuz depremi! Faizler resmen değişti! Kredi çekerken hesap kitap zamanı!
Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar, Temmuz ayının son günlerinde ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinden faydalanmak istiyor. Yurt içi piyasalardaki gelişmeler ve TCMB faiz kararlarının ardından bankalardaki faiz oranlarında değişiklik yaşanıyor. Temmuz ayında da birçok bankanın faizlerinin değiştiği görüldü. Bu nedenle uygun faizli kredi çekmek için vatandaşlar araştırma yapıyor. Kamu ve özel bankaların güncel kredi faiz oranlarını sizler için derledik!
27.07.2021 22:21
- Son Güncelleme: 27.07.2021 22:21
İhtiyaç, konut, taşıt kredisi için bankaların yolunu tutan vatandaşlar, güncel kredi faiz oranları ile geri ödemelerde bilgi edinmek istiyor. Kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları TCMB kararları ve yurt içi piyasalarda alınan kararlarla değişiyor. Bankalar belirlediği politikaya göre kredi faiz oranı belirliyor. Verilen miktar ve vade farkı kredi notunuza göre değişiyor. Peki; Temmuz ayının son günlerine girerken ihtiyaç, taşıt ve konut kredisinde faiz oranları nasıl oldu?