18-29 yaş arası gençlere ödeniyor! İŞKUR'dan aylık 2 bin 990 lira harçlık! 9 ay boyunca...
İŞKUR hem meslek öğrenip hem de para kazanmak isteyenlere yeni projeler üretmeye devam ediyor. Geleceğin meslekleri' alanında işbaşı eğitimine katılanlara 9 ay boyunca günlük 115 TL ödeme yapılıyor. Harçlık olarak da geçen bu ödemeler öğrencilere farklı, işsizlik ödeneği alanlara ise farklı miktarlarda ödeniyor. İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile hem iş öğrenip hem de aylık 3 bin TL'ye yakın maaş almak isteyenler için detaylara haberimizde yer verdik.
23.09.2021 14:31
- Son Güncelleme: 23.09.2021 14:31
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü kısaca İŞKUR, 2021 yılında da gençlere hem maddi destek sağlamaya hem de meslek edindirmeye devam ediyor. İşbaşı eğitim programları ile hem iş tecrübesi kazanıp hem de eğitim süresince harçlık almaya ne dersiniz? Sadece 18-29 yaş arası gençlerin katılabildiği eğitimler en az 6 ay en fazla ise 9 ay sürüyor. Bu süre boyunca bir yandan iş hayatına atılıp yeni kazanımlar elde edecek bir yandan da ekonomik yönden iyi hissedeceksiniz. İşte Geleceğin meslekleri' alanında işbaşı eğitimi hakkında detaylar...