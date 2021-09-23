18-29 yaş arası gençlere ödeniyor! İŞKUR’dan aylık 2 bin 990 lira harçlık! 9 ay boyunca...

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü kısaca İŞKUR, 2021 yılında da gençlere hem maddi destek sağlamaya hem de meslek edindirmeye devam ediyor. İşbaşı eğitim programları ile hem iş tecrübesi kazanıp hem de eğitim süresince harçlık almaya ne dersiniz? Sadece 18-29 yaş arası gençlerin katılabildiği eğitimler en az 6 ay en fazla ise 9 ay sürüyor. Bu süre boyunca bir yandan iş hayatına atılıp yeni kazanımlar elde edecek bir yandan da ekonomik yönden iyi hissedeceksiniz. İşte Geleceğin meslekleri' alanında işbaşı eğitimi hakkında detaylar...