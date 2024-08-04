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Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 149 TL! BİM aktüel 2-6 Ağustos kataloğu yayımlandı! Brode Perde 179 TL, Fon Perde 329 TL, Yastık Alezi 34 TL, Paspas 99 TL...

BİM marketlerinin her hafta merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu 6-9 Ağustos 2024 tarihleri için yayınlandı. Bu hafta da geniş ürün yelpazesi ile dikkat çeken katalogda, indirimli market ürünlerinden elektrikli ev eşyalarına, bisiklet ve şişme bot gibi birçok farklı ürün bulunuyor. Özellikle 9 Ağustos 2024 kataloğunda yer alan katlanabilir bisiklet ve televizyon modelleri, alışveriş severlerin ilgisini çekiyor. Ayrıca, BİM'in ürünleri bim.com.tr adresinden de temin edilebilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 17:06 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 17:06
Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6’lı 149 TL! BİM aktüel 2-6 Ağustos kataloğu yayımlandı! Brode Perde 179 TL, Fon Perde 329 TL, Yastık Alezi 34 TL, Paspas 99 TL... 1

BİM aktüel ürünler kataloğu 6-9 Ağustos 2024 tarihleri arasında birçok farklı ürünle tüketicilerin beğenisine sunuluyor. 6 Ağustos'ta market ürünleri indirimli fiyatlarla raflarda yer alırken, 9 Ağustos'ta Senna 65'' Frameless Ultra HD Google TV 15.490 TL, Dijitsu 65'' Ultra HD Google TV 15.490 TL ve TCL 58'' 4K Ultra HD LED Google TV 16.975 TL fiyatla satışa çıkacak.

Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6’lı 149 TL! BİM aktüel 2-6 Ağustos kataloğu yayımlandı! Brode Perde 179 TL, Fon Perde 329 TL, Yastık Alezi 34 TL, Paspas 99 TL... 2

BİM AKTÜEL 7 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU

🚤 4.5 Metre Fiber Tabanlı Konsollu Şişme Bot ve Taşıma Römorku - 239.000 TL
🚚 Biggtrey Römork - 49.000 TL
🛋️ Summer 3+1+1 Sehpa Alüminyum Oturma Grubu - 32.000 TL

Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6’lı 149 TL! BİM aktüel 2-6 Ağustos kataloğu yayımlandı! Brode Perde 179 TL, Fon Perde 329 TL, Yastık Alezi 34 TL, Paspas 99 TL... 3

BİM AKTÜEL 9 AĞUSTOS 2024

📺 Senna 65'' Frameless Ultra HD Google TV - 15.490 TL
📺 Dijitsu 65'' Ultra HD Google TV - 15.490 TL
📺 TCL 58'' 4K Ultra HD LED Google TV - 16.975 TL
🚲 RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet - 21.975 TL
📺 Dijitsu 65' UHD Google TV - 17.300 TL
📺 Dijitsu 55' Ultra HD Google TV - 12.975 TL

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