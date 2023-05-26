EYT kademeli emeklilik tablosu gün yüzüne çıktı! 2 kriterle 4 yıl kalan süre... 1999-2008 arası 2008 sonrası 48-49-50-55 yaşla erken emeklilik geldi!

EYT ile milyonlarca kişiye emeklilik hakkı verildi. Ancak kıl payı kaçıranlar için 1999 -2000 arası ve 2008 sonrası için kademeli emeklilik formülü gündeme geldi. Yapılan EYT düzenlemesi ile 1999 öncesi işe girişi olanlar büyük sevinç yaşarken tek bir yıl, ay hatta gün farkı ile bu tarihi kaçıran kişiler de oldu. Bu kişiler için hükümet kanadından olumlu açıklamalar gelmeye başlarken aynı zamanda yeni kademeli emeklilik tablosu da ortaya çıktı. Peki, 2000 sonrası sigortalı için erken emeklilik adımları ne olacak? İşte detaylar...