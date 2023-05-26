EYT kademeli emeklilik tablosu gün yüzüne çıktı! 2 kriterle 4 yıl kalan süre... 1999-2008 arası 2008 sonrası 48-49-50-55 yaşla erken emeklilik geldi!
Son zamanlarda yapılan çalışmalarla birlikte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunuyla ilgili 4 milyondan fazla vatandaşın emeklilik hakkının onaylandığı ve erken emeklilik yolunu açacak düzenlemeler üzerinde çalışmaların devam ettiği bilinmektedir. Yeni Meclis'in attığı adımlar, bu konuda büyük bir merakla beklenmektedir. Erken emeklilik için 4 farklı modelin gündemde olduğu ifade edilmektedir ve hangi kişilerin erken emeklilik imkanından yararlanacağı büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. İşte detaylar...
EYT ile milyonlarca kişiye emeklilik hakkı verildi. Ancak kıl payı kaçıranlar için 1999 -2000 arası ve 2008 sonrası için kademeli emeklilik formülü gündeme geldi. Yapılan EYT düzenlemesi ile 1999 öncesi işe girişi olanlar büyük sevinç yaşarken tek bir yıl, ay hatta gün farkı ile bu tarihi kaçıran kişiler de oldu. Bu kişiler için hükümet kanadından olumlu açıklamalar gelmeye başlarken aynı zamanda yeni kademeli emeklilik tablosu da ortaya çıktı. Peki, 2000 sonrası sigortalı için erken emeklilik adımları ne olacak? İşte detaylar...
EYT yasası kapsamı dışında kalan ve emeklilik hakkını kıl payı kaçıran kişiler, kademeli emeklilik beklentisi içerisine girdi. Şu anda yürürlükte olan düzenlemeye göre, kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı bulunmaktadır.
EYT yasasına göre emekliliği bir gün kaçıran kişiler, 17 yıl daha çalışmak zorunda olduğundan kademeli emeklilik taleplerini dile getirdi.