9 ildeki fırsatlar için son 5 hafta! TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere 1.372 daire müjdesi!
Yakın zamanda TOKİ tarafından 9 ilde açık satışla satışa sunulan konutlar için başvurular devam ederken ödeme şartları sıkça araştırılıyor. Fırsatlar gelecek ay sona erecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygun fiyatlı konut satışı devam ediyor. Konutlar için fiyatlar merak ediliyor. 240 aya kadar vade imkanının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara ilişkin bilgileri öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Son açıklamayla beraber, çekiliş ve kura şartı olmayan, dokuz ilde bulunan, bin 372 konut satışının devam ettiği görülmektedir.
9 ildeki fırsatlar için son 5 hafta! TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere 1.372 daire müjdesi! Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev almak isteyenlere müjdeli haber geldi. 9 ilde satışa sunulan konutlar için başvurular devam ediyor. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, İstanbul, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli ve Niğde'de 1.372 konutun satışı devam ediyor. Bu fırsatta aylık ödemelerin ne kadar olduğu merak konusu oldu.