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9 ildeki fırsatlar için son 5 hafta! TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere 1.372 daire müjdesi!

Yakın zamanda TOKİ tarafından 9 ilde açık satışla satışa sunulan konutlar için başvurular devam ederken ödeme şartları sıkça araştırılıyor. Fırsatlar gelecek ay sona erecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygun fiyatlı konut satışı devam ediyor. Konutlar için fiyatlar merak ediliyor. 240 aya kadar vade imkanının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara ilişkin bilgileri öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Son açıklamayla beraber, çekiliş ve kura şartı olmayan, dokuz ilde bulunan, bin 372 konut satışının devam ettiği görülmektedir.

22.05.2021 14:33 - Son Güncelleme: 22.05.2021 14:33
9 ildeki fırsatlar için son 5 hafta! TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere 1.372 daire müjdesi!

9 ildeki fırsatlar için son 5 hafta! TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere 1.372 daire müjdesi! Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev almak isteyenlere müjdeli haber geldi. 9 ilde satışa sunulan konutlar için başvurular devam ediyor. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, İstanbul, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli ve Niğde'de 1.372 konutun satışı devam ediyor. Bu fırsatta aylık ödemelerin ne kadar olduğu merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
9 ildeki fırsatlar için son 5 hafta! TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere 1.372 daire müjdesi!

240 AYA KADAR VADE

Ödeme seçenekleri ise projeden projeye farklılık gösteriyor.

9 ildeki fırsatlar için son 5 hafta! TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere 1.372 daire müjdesi!

Seçenekler arasında yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade, yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade bulunuyor.

9 ildeki fırsatlar için son 5 hafta! TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere 1.372 daire müjdesi!

İlk taksit ödemesi ise konut teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlıyor.

9 ildeki fırsatlar için son 5 hafta! TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere 1.372 daire müjdesi!

İşte konut satışının yapıldığı illerin listesi...