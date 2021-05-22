9 ildeki fırsatlar için son 5 hafta! TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere 1.372 daire müjdesi!

Yakın zamanda TOKİ tarafından 9 ilde açık satışla satışa sunulan konutlar için başvurular devam ederken ödeme şartları sıkça araştırılıyor. Fırsatlar gelecek ay sona erecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygun fiyatlı konut satışı devam ediyor. Konutlar için fiyatlar merak ediliyor. 240 aya kadar vade imkanının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara ilişkin bilgileri öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Son açıklamayla beraber, çekiliş ve kura şartı olmayan, dokuz ilde bulunan, bin 372 konut satışının devam ettiği görülmektedir.

22.05.2021 14:33 - Son Güncelleme: 22.05.2021 14:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





