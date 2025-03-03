Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

Tarım Kredi Market'in 1-15 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli indirim kampanyası başladı! Ramazan sofralarına özel tatlı çeşitleri, süt ve süt ürünleri, bakliyat ve hurma gibi temel gıdalarda fiyat avantajları sunuluyor.
TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
🥩 Tavuk Baget, Bonfile Çeşitleri - 94,90₺ / 194,90₺
🧀 Sütaş Beyaz Peynir (900g) - 179,90₺
🐟 Dardanel Ayçiçek Yağlı Ton Balığı (3x75g) - 169,00₺
🍵 Çaykur Filiz Çay (1kg) - 219,50₺
🧊 Tarım Kredi Küp Şeker (405 adet) - 42,00₺
🧴 Bingo Yumuşatıcı (5L, Soft Lovely / Soft Sensitive) - 125,00₺
🧻 Aqua Bambu Kağıt Havlu (12'li) - 108,90₺
🚽 Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı (3 Katlı, 40'lı) - 209,90₺
🛒 GIDA ÜRÜNLERİ VE ATIŞTIRMALIKLAR
🍪 Ülker Bisküvi Çeşitleri - %30 İNDİRİM
🥖 Tarım Kredi Osmançık Pirinç (5kg) - 225,00₺
🍚 Anadolu Ayçiçek Yağı (2L) - 134,90₺
🐟 Dardanel Ton Balığı (3x75g) - 169,00₺
🍵 Çaykur Filiz Çay (1kg) - 219,50₺
🍞 Tarım Kredi Küp Şeker (405 adet) - 42,00₺
🍽️ Tat Ketçap (650g) & Mayonez (560g) - 89,00₺
🥤 Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri (2,5L) - 36,90₺
🍹 Sarıyer Gül Şerbeti (1L) - 21,90₺
🥤 Tarım Kredi %100 Meyve Suyu (1L) - 39,90₺
🥩 ET VE SÜT ÜRÜNLERİ
🧀 Sütaş Beyaz Peynir (900g) - 179,90₺
🧈 Tarsüt Tam Yağlı Beyaz Peynir (600g) - 140,90₺
🧀 Tarsüt Peynir Çeşitleri (Dilim, Örgü, Tel 250g) - 79,90₺
🥩 Tarım Kredi Fermente Dana Kangal Sucuk (180g) - 75,00₺
🥚 Tarım Kredi Organik Yumurta (10'lu) - 79,00₺
🧈 Tarsüt Tereyağı (1000g) - 329,00₺
🧀 Tarsüt Yarım Yağlı Tost Peyniri (1000g) - 199,00₺
🧀 Tarsüt Taze Kaşar Peyniri (1000g) - 279,00₺
🥤 RAMAZAN'A ÖZEL İÇECEKLER
🍋 Tarım Kredi Limonata (1L) - 22,90₺
🍷 Tarım Kredi Limonata Karadut Aromalı (1L) - 24,90₺
🌺 Tarım Kredi Şerbet (1L) - 21,90₺
🍵 Tarım Kredi Altın Filiz Çay (3000g) - 515,00₺
🧼 TEMİZLİK VE HİJYEN ÜRÜNLERİ
🧴 Omo Sıvı Deterjan Çeşitleri (1690ml) - 169,90₺
🧺 Bingo Yumuşatıcı Çeşitleri (5L) - 125,00₺
🫧 EtiMaden AquaBor Toz Deterjan (6kg) - 139,90₺