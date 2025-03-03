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Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

Ramazan ayına özel fırsatlar ve sabit fiyat avantajlarıyla Tarım Kredi Market, 1-15 Mart 2025 tarihleri arasında müşterilerine cazip indirimler sunuyor. Peynir çeşitlerinden deterjanlara, bakliyattan hurmaya kadar birçok üründe fiyat düşüşü yaşanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 20:31 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 20:31
Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

Tarım Kredi Market'in 1-15 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli indirim kampanyası başladı! Ramazan sofralarına özel tatlı çeşitleri, süt ve süt ürünleri, bakliyat ve hurma gibi temel gıdalarda fiyat avantajları sunuluyor.

Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

🥩 Tavuk Baget, Bonfile Çeşitleri - 94,90₺ / 194,90₺
🧀 Sütaş Beyaz Peynir (900g) - 179,90₺
🐟 Dardanel Ayçiçek Yağlı Ton Balığı (3x75g) - 169,00₺

Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

🍵 Çaykur Filiz Çay (1kg) - 219,50₺
🧊 Tarım Kredi Küp Şeker (405 adet) - 42,00₺
🧴 Bingo Yumuşatıcı (5L, Soft Lovely / Soft Sensitive) - 125,00₺
🧻 Aqua Bambu Kağıt Havlu (12'li) - 108,90₺
🚽 Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı (3 Katlı, 40'lı) - 209,90₺

Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

🛒 GIDA ÜRÜNLERİ VE ATIŞTIRMALIKLAR

🍪 Ülker Bisküvi Çeşitleri - %30 İNDİRİM
🥖 Tarım Kredi Osmançık Pirinç (5kg) - 225,00₺
🍚 Anadolu Ayçiçek Yağı (2L) - 134,90₺

Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

🐟 Dardanel Ton Balığı (3x75g) - 169,00₺
🍵 Çaykur Filiz Çay (1kg) - 219,50₺
🍞 Tarım Kredi Küp Şeker (405 adet) - 42,00₺

Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

🍽️ Tat Ketçap (650g) & Mayonez (560g) - 89,00₺
🥤 Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri (2,5L) - 36,90₺
🍹 Sarıyer Gül Şerbeti (1L) - 21,90₺
🥤 Tarım Kredi %100 Meyve Suyu (1L) - 39,90₺

Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

🥩 ET VE SÜT ÜRÜNLERİ

🧀 Sütaş Beyaz Peynir (900g) - 179,90₺
🧈 Tarsüt Tam Yağlı Beyaz Peynir (600g) - 140,90₺
🧀 Tarsüt Peynir Çeşitleri (Dilim, Örgü, Tel 250g) - 79,90₺

Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

🥩 Tarım Kredi Fermente Dana Kangal Sucuk (180g) - 75,00₺
🥚 Tarım Kredi Organik Yumurta (10'lu) - 79,00₺
🧈 Tarsüt Tereyağı (1000g) - 329,00₺
🧀 Tarsüt Yarım Yağlı Tost Peyniri (1000g) - 199,00₺
🧀 Tarsüt Taze Kaşar Peyniri (1000g) - 279,00₺

Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

🥤 RAMAZAN'A ÖZEL İÇECEKLER

🍋 Tarım Kredi Limonata (1L) - 22,90₺
🍷 Tarım Kredi Limonata Karadut Aromalı (1L) - 24,90₺
🌺 Tarım Kredi Şerbet (1L) - 21,90₺
🍵 Tarım Kredi Altın Filiz Çay (3000g) - 515,00₺

Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

🧼 TEMİZLİK VE HİJYEN ÜRÜNLERİ

🧴 Omo Sıvı Deterjan Çeşitleri (1690ml) - 169,90₺
🧺 Bingo Yumuşatıcı Çeşitleri (5L) - 125,00₺
🫧 EtiMaden AquaBor Toz Deterjan (6kg) - 139,90₺

Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu

🧻 Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı (40'lı, 3 katlı) - 209,90₺
🧻 Aqua Bambu Kağıt Havlu (12'li, 3 katlı) - 108,90₺
🧽 Mr. Oxy Temizlik Havlusu (100'lü) - 59,90₺
🫧 Elit Sıvı Krem Çeşitleri (750ml) - 29,90₺

Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu
Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu
Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu
Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu
Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu
Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu
Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu
Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu
Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu
Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu
Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu
Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu
Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu
Gıdadan deterjana dev Ramazan indirimi! 1-15 Mart Tarım Kredi Market kataloğu