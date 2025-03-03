25.000 TL, 45.000 TL ve 55.000 TL nakit destek; İhtiyaç sahiplerine fırsat

Faizsiz Nakit Desteği Nedir ve Kimler Yararlanabilir?

Faizsiz nakit kampanyaları, belirli koşulları karşılayan müşterilere sunulan avantajlı finansman seçeneklerinden biri. Popüler bankalar, yeni müşterilerine özel olarak sundukları bu fırsatlarla dikkat çekiyor. Ancak başvuru yapmadan önce bazı kriterlere dikkat etmek gerekiyor: