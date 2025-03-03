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25.000 TL, 45.000 TL ve 55.000 TL nakit destek; İhtiyaç sahiplerine fırsat

Mart ayında bankalar, yeni müşteri kazanımı için cazip kampanyalarla dikkat çekiyor. Faiz ödemeden nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için sunulan fırsatlar, büyük bir ilgiyle karşılanıyor. İlk kez bir bankanın müşterisi olacak olanlar, 55.000 TL'ye kadar faizsiz nakit desteğinden faydalanabilir. Hangi banka, ne kadar faizsiz nakit sağlıyor? Bu yazımızda, 2025 Mart itibariyle geçerli olan faizsiz kredi imkanları ve detaylı kampanya bilgilerine ulaşabilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 11:45 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 11:45
25.000 TL, 45.000 TL ve 55.000 TL nakit destek; İhtiyaç sahiplerine fırsat

Faizsiz Nakit Desteği Nedir ve Kimler Yararlanabilir?

Faizsiz nakit kampanyaları, belirli koşulları karşılayan müşterilere sunulan avantajlı finansman seçeneklerinden biri. Popüler bankalar, yeni müşterilerine özel olarak sundukları bu fırsatlarla dikkat çekiyor. Ancak başvuru yapmadan önce bazı kriterlere dikkat etmek gerekiyor:

25.000 TL, 45.000 TL ve 55.000 TL nakit destek; İhtiyaç sahiplerine fırsat

✅ Yeni Müşteri Olma Şartı: Daha önce ilgili bankada hesabınız olmaması gerekiyor.

✅ Kredi Notu: Findeks kredi notunuzun belirli bir seviyenin üzerinde olması istenebilir.

✅ Gelir Belgesi: Bankalar, ödeme gücünüzü görmek için gelir belgesi talep edebilir.

Bu şartları karşılayan kullanıcılar, bankaya gitmeden, tek tıkla faizsiz nakit desteğine başvurabilir.

25.000 TL, 45.000 TL ve 55.000 TL nakit destek; İhtiyaç sahiplerine fırsat

Hangi Banka Ne Kadar Faizsiz Nakit Veriyor?

Bankalar, özellikle yeni müşterilere yönelik çeşitli faizsiz nakit kampanyaları sunuyor. İşte bazı bankaların sunduğu faizsiz nakit fırsatları:

1️⃣ Akbank

💰 Toplam Nakit Tutarı: 55.000 TL

📆 Vade: 6 ay vadeli 30.000 TL kredi veya 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans

2️⃣ Türkiye İş Bankası

💰 Toplam Nakit Tutarı: 55.000 TL
📆 Vade: 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans + 1 ay vadeli 30.000 TL Ek Hesap

25.000 TL, 45.000 TL ve 55.000 TL nakit destek; İhtiyaç sahiplerine fırsat

3️⃣ Garanti BBVA

💰 Toplam Nakit Tutarı: 50.000 TL
📆 Vade: 6 ay vadeli 25.000 TL kredi veya 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans

4️⃣ QNB Finansbank

💰 Toplam Nakit Tutarı: 55.000 TL
📆 Vade: 3 ay vadeli 30.000 TL kredi + 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans

25.000 TL, 45.000 TL ve 55.000 TL nakit destek; İhtiyaç sahiplerine fırsat

5️⃣ Enpara

💰 Toplam Nakit Tutarı: 50.000 TL

📆 Vade: 6 aya kadar faizsiz ve masrafsız kredi

6️⃣ TEB

💰 Toplam Nakit Tutarı: 55.000 TL

📆 Vade: 6 ay vadeli 30.000 TL kredi + 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans

25.000 TL, 45.000 TL ve 55.000 TL nakit destek; İhtiyaç sahiplerine fırsat

7️⃣ Yapı Kredi

💰 Toplam Nakit Tutarı: 25.000 TL
📆 Vade: 3 ay vadeli 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans

8️⃣ Denizbank

💰 Toplam Nakit Tutarı: 45.000 TL
📆 Vade: 3 ay vadeli 20.000 TL kredi + 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans

25.000 TL, 45.000 TL ve 55.000 TL nakit destek; İhtiyaç sahiplerine fırsat

9️⃣ ON

💰 Toplam Nakit Tutarı: 35.000 TL
📆 Vade: 6 ay vadeli 35.000 TL'ye kadar faizsiz kredi

🔟 Albaraka Türk

💰 Toplam Nakit Tutarı: 25.000 TL
📆 Vade: 6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan finansman imkânı

25.000 TL, 45.000 TL ve 55.000 TL nakit destek; İhtiyaç sahiplerine fırsat

Faizsiz Nakit Başvurusu Yaparken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

✔ Bankaların Güncel Kampanyalarını Takip Edin: Kampanyalar belirli sürelerle güncellenebilir. Başvurudan önce en güncel bilgileri kontrol edin.

✔ Geri Ödeme Planınızı İyi Belirleyin: Vade süresi dolmadan geri ödeme yapabileceğinizden emin olun.

✔ Masraf ve Ücretleri Kontrol Edin: Bazı bankalar ek işlem ücreti veya sigorta talep edebilir.

25.000 TL, 45.000 TL ve 55.000 TL nakit destek; İhtiyaç sahiplerine fırsat

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır

Kaynak: Haber içeriği bankaların kampanyalarına dayanıyor. Haberimiz bankaların resmi web siteleri baz alınarak yapılmıştır.