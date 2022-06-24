Gıda yardımı için başvuru ekranı aktif edildi! Kimliği ile giden kolisini alıyor! 2022 Kurban Bayramı öncesinde...

Çocuklu ve çocuksuz tüm aileler alabiliyor. Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz'da başlayacak. Devletten gıda yardımı müjdesi geldi. Bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerine gıda desteği verilecek. Her yıl düzenli olarak vatandaşlara para desteği ve gıda desteği yapılıyor. Özellikle bayramlar için de önceden gıda yardımları hanelere ulaştırılıyor. 2022 yılında da destekler devam ediyor. Peki Kurban Bayramı gıda desteği kimlere verilecek? Gıda yardımı başvuru için gerekli evraklar nelerdir? Yanıtları haberimizde...