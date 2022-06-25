En çok merak edilen 5 soru! 6861 TL’ye çıkacak! 3600 ek göstergede viraj dönüldü! Yüzde 22 detayı! 15 Ocak’tan önce emekli olanlar...

3600 ek göstergede peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor. 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemenin bugün Meclis'e sunulması planlanıyor. Son dakika haberine göre AK Parti milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren torba yasa teklifinin hazırlıklarını tamamladı. Bugün TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen teklifte yer alacak düzenlemeler arasında 3600 gösterge de yer alıyor. Tüm memurlara 600 ek gösterge verilecek. Buna göre bir kademelendirme yapılacak. Heyecanlandıran 3600 ek gösterge gelişmesinin ardından ardından kendi durumuyla ilgili soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte 3600 ek gösterge hakkında en çok sorulan sorular ve yanıtları...