İlave tediyeler ne zaman ödenecek? Yüz binlerce kamu çalışanı ilave tediyenin ödeneceği tarihi merak ediyor
Milyonlarca kamu çalışanı ödenecek ilave tediyenin tarihini merak ediyor. Ödeme tarihi Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek. Belirlenen tarihten itibaren kamu işçileri ile kadroya geçen taşeron işçiler tediyelerini alabilecek. Geçtiğimiz yıllarda tediyelerin ilk taksiti Ocak ayı içerisinde ödenmişti. Bu yıl da aynı uygulamanın sürmesi bekleniyor.
Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye dört taksitle ödeniyor. Bu yıl da tediyeler ödenecek ancak henüz tediyelerin ödenme tarihi netleşmedi. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararı yayımlanınca tediyelerin ödeneceği tarih netleşecek. Geçtiğimiz yıllardaki gibi tediyelerin ilk taksitinin ocak ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor. Bu beklenti gerçekleşirse kamu işçileri ve kadroya geçen taşeron işçiler ilave tediyelerine bu ay içerisinde kavuşabilecekler.
İlave tediye nedir?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
Miktarı ne kadar?
İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2020 yılının ilk taksiti olan ocak ayı tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır.
Haciz uygulaması yapılamıyor
İlave tediye ödemeleri hukuki olarak esas ücrete munzam ödemedir. Dolayısıyla haciz edilmesi de mümkün değildir. Konuyla ilgili Yargıtay kararlarında da ilave tediye ödemelerine haciz konulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle borcu olan işçiye yapılan ilave tediye ödemesine haciz konulamaz.