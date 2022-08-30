Ucuz konutta 3 adım! Başkan Erdoğan 13 Eylül’de duyuracak! İşte TOKİ evlerinde yeni detaylar

5 BAŞLIKTA ÖZEL KONTENJAN İLE UCUZ EV

Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak. Sosyal konutun yanı sıra üretim ve istihdamı artırmak için ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri de inşa edilecek.