Ucuz konutta 3 adım! Başkan Erdoğan 13 Eylül'de duyuracak! İşte TOKİ evlerinde yeni detaylar
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlısı olan ve vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacağı sosyal konut projesinde aşamalar belirlendi. Dar gelirliler için konutta 3 farklı adım hayata geçirilecek. Sosyal konut projesinin yanı sıra 50 bin ofis de eve dönüştürülecek. Proje ile ev ve kira fiyatları ucuzlayacak. İşte sosyal konut projesinde tüm detaylar...
Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için harekete geçen hükümet 3 önemli adımı hayata geçirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin yanı sıra, 50 bin ofisin konuta dönüşümü ve Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla yeni bir kampanya başlatılması için geri sayım sürüyor.
TOKİ İLE 81 İLE UCUZ KONUTLAR GELİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesi kapsamında TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti.
SATIŞA SUNULACAK ARAZİLER HANGİLERİ?
Bakan Kurum, "Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayarak, önümüzdeki döneme ilişkin bilgi verdi. Buna göre birinci adımda, sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak.
5 BAŞLIKTA ÖZEL KONTENJAN İLE UCUZ EV
Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak. Sosyal konutun yanı sıra üretim ve istihdamı artırmak için ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri de inşa edilecek.