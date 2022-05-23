Gıda, barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri karşılıksız olarak veriliyor! Vatandaşların dikkatine: Yeşil kart başvuruları detayları belli oldu
Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyaç sahiplerini yakından ilgilendiren sistemlerinden birisi olan ve halk arasında "Yeşil Kart" ismi ile bilinen G0 sisteminin ayrıntıları paylaşıldı. G0 sistemi nedir, kimler faydalanabilir, başvuru şartları nelerdir? İşte Yeşil Kart'a ilişkin merak edilen tüm detayları içeren haberimizin devamı
23.05.2022 08:51 - Son Güncelleme: 23.05.2022 08:51
E- devlet sistemi aracılığı ile başvurulara açık olan G0 sisteminin ayrıntıları, kamuoyu ile paylaşıldı.
G0 Sistemi Nedir?
Daha önceleri "Yeşil Kart" ismi ile hizmete sunulan sonrasında da ismi "G0 sistemi" olarak değiştirilen devlet hizmeti, yalnızca ihtiyaç sahiplerini kapsamaktadır.
G0 sistemine kaydı bulunan ihtiyaç sahiplerinin Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından ödenir. Birçok devlet kurumu G0 sistemine kaydı bulunan ihtiyaç sahiplerine barınma, gıda, eğitim desteği vermektedir.