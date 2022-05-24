Anneanne ve babaannelere 425 TL tutarında maaş ödenecek! Sosyal Güvenlik Kurumu duyurdu: İşte başvuru detayları

Sosyal Güvenlik Kurumu Torun Maaşı 2022

Ülke sınırlarımız içerisinde yaşayan vatandaşlar için geliştirmiş olduğu projeler, yaptığı ödemeler ve diğer hizmet başlıkları sayesinde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından birisi olmayı başaran Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni dönemde sigortalı çalışma hayatına dönebilmek için çocuğunu anneanneye veya babaanneye emanet edecek olan kadınlar için yeni bir hizmet geliştirdiğini açıkladı.