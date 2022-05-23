Ev sahiplerine DASK müjdesi! 2 katına çıkarılıyor
Son dönemde artan konut fiyatı maliyetleri "deprem sigortası teminatı yetersiz mi kalıyor?" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bu tartışmaların ardından DASK'la ilgili yeni bir çalışma gündeme geldi. Çalışmaya göre DASK artık iki farklı teminat tutarı üzerinden yapılacak. İşte ev sahiplerini yakından ilgilendiren o detaylar...
Özellikle son aylarda enflasyon, kurdaki artışlar ve emlak piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle hem konut fiyatları hem de inşaat maliyetleri neredeyse iki katına çıktı. Geçen senenin bu aylarında 500-600 bin liralara satılan konutların değeri, bugün bir milyon, bir milyon 500 binler civarında. Tabi, konutun bulunduğu ile, ilçeye göre bu fiyatlar daha da yukarılara çıkıyor.
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI
DASK'ın 2022 yılı için verdiği en yüksek teminat tutarı ise 320 bin lira. Yani, konutunuz kaç metrekare olursa olsun, nasıl olursa olsun zorunlu deprem sigortası yaptırdığınızda alacağınız maksimum teminat tutarı 320 bin lira. Hal böyle olunca, konutların değeri neredeyse iki katına çıkınca, metrekare maliyetleri artınca; artık DASK'ın verdiği teminat tutarı da yetersiz kalmaya başladı.