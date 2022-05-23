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Ev sahiplerine DASK müjdesi! 2 katına çıkarılıyor

Son dönemde artan konut fiyatı maliyetleri "deprem sigortası teminatı yetersiz mi kalıyor?" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bu tartışmaların ardından DASK'la ilgili yeni bir çalışma gündeme geldi. Çalışmaya göre DASK artık iki farklı teminat tutarı üzerinden yapılacak. İşte ev sahiplerini yakından ilgilendiren o detaylar...

23.05.2022 09:05 - Son Güncelleme: 23.05.2022 09:05
Ev sahiplerine DASK müjdesi! 2 katına çıkarılıyor

Özellikle son aylarda enflasyon, kurdaki artışlar ve emlak piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle hem konut fiyatları hem de inşaat maliyetleri neredeyse iki katına çıktı. Geçen senenin bu aylarında 500-600 bin liralara satılan konutların değeri, bugün bir milyon, bir milyon 500 binler civarında. Tabi, konutun bulunduğu ile, ilçeye göre bu fiyatlar daha da yukarılara çıkıyor.

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Ev sahiplerine DASK müjdesi! 2 katına çıkarılıyor

DASK, metrekare birim maliyetlerine göre konutun yeniden inşa bedelini ödüyor. Konutun metrekare birim fiyatını da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belirliyor. 2022 yılı betonarme binalar için belirlenen metrekare birim maliyeti 1.508 lira.

Ev sahiplerine DASK müjdesi! 2 katına çıkarılıyor

Yani konutunuz 100 metrekare ise DASK'ın vereceği teminat 150 bin lira. Olası bir depremde konutunuz yıkılırsa DASK size 150 bin lira öder. Yok, konutunuz 200 metrekare ise, 301 bin lira teminat alırsınız, depremde de yıkılırsa sigortadan da 301 bin lira hasar alırsınız.

Ev sahiplerine DASK müjdesi! 2 katına çıkarılıyor

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI
DASK'ın 2022 yılı için verdiği en yüksek teminat tutarı ise 320 bin lira. Yani, konutunuz kaç metrekare olursa olsun, nasıl olursa olsun zorunlu deprem sigortası yaptırdığınızda alacağınız maksimum teminat tutarı 320 bin lira. Hal böyle olunca, konutların değeri neredeyse iki katına çıkınca, metrekare maliyetleri artınca; artık DASK'ın verdiği teminat tutarı da yetersiz kalmaya başladı.

Ev sahiplerine DASK müjdesi! 2 katına çıkarılıyor

O nedenle son aylarda teminat tutarları konusu tartışma yarattı. Bugün 10.7 milyon konutun sigortalı olduğunu, Türkiye'deki toplam konutların yüzde 53'ünün depreme karşı sigortalandığını düşünecek olursak, 10.7 milyon konut sahibi şu sıralar bu sorunu yaşıyor.

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