Altın fiyatlarında büyük değişim! Kördüğüm oldu! Altın fiyatları için o tarih verildi! Bir gece önce çakılmıştı şimdi ise...

Muhtemelen borç piyasasında bir sorun ya da başka bir şey… Ve insanları korkutan ve dünyayı durgunluğa sürükleyen bir şey olduğunda, insanlar altın alacak…Jeff Christian, bir sonraki resesyonun 2023'ten 2025'e kadar piyasayı vuracağını ve bir altın fiyatı rallisinin bunu izleyeceğini söyledi. Jeff Christian konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:Borç ve açık harcamaları bir numaralı ekonomik sorun. İkincisi gerçek gsyih. Şu anda güçlü bir toparlanma içindeyiz, çünkü gerçekten korkunç bir 2020 geçirdik. Bu yüzden güçlü rakamların açıklandığını görüyorsunuz.