Geriye tek veri kaldı! 13 milyon SSK-Bağ-Kur emeklisinin maaşı işte böyle yükselecek! Sunulan 2 taleple gelirlerde yaşanacak artış... Ocak ayı için geri sayım başladı. 13 milyon emekli vatandaş maaşlarına yapılacak olan zam tutarını bekliyor. Emeklilerin merakla beklediği Ocak ayı zammı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Geçen hafta TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda beşinci veride belli oldu. Bu bağlamda zam için yeni ipuçları da ortaya çıkıyor. Beş aylık enflasyon rakamlarına göre, yüzde 10.48 olarak çıktı. Bu gelişmeler ışığında en düşük ve en yüksek emekli maaş tahminleri hesaplanıyor.