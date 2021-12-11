Geriye tek veri kaldı! 13 milyon SSK-Bağ-Kur emeklisinin maaşı işte böyle yükselecek! Sunulan 2 taleple gelirlerde yaşanacak artış...
Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı Ocak ayında maaşlarına yapılacak zamda. Zam tutarı için artık tek bir veri kaldı. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez yani altı ayda bir zam yapılıyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan bu zamlar milyonlar tarafından dört gözle bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz hafta Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz-Kasım enflasyonu ise 10.48 oldu. Açıklanan verilerin ışığında maaşlar hakkında yeni ipuçları da gelmeye başladı. 13 milyon emekli yeni zamlı maaşları bekliyor. Milyonların beklediği bu tutarlar 3 Ocak Pazartesi günü netleşecek.
Geriye tek veri kaldı! 13 milyon SSK-Bağ-Kur emeklisinin maaşı işte böyle yükselecek! Sunulan 2 taleple gelirlerde yaşanacak artış... Ocak ayı için geri sayım başladı. 13 milyon emekli vatandaş maaşlarına yapılacak olan zam tutarını bekliyor. Emeklilerin merakla beklediği Ocak ayı zammı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Geçen hafta TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda beşinci veride belli oldu. Bu bağlamda zam için yeni ipuçları da ortaya çıkıyor. Beş aylık enflasyon rakamlarına göre, yüzde 10.48 olarak çıktı. Bu gelişmeler ışığında en düşük ve en yüksek emekli maaş tahminleri hesaplanıyor.
SON HESAPLAMALAR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son enflasyon rakamlarının ardından tablo giderek netleşmeye başladı. Aralık ayı verilerinin de açıklanmasıyla Ocak ayının başında zam oranı belli olacak.
Şimdiye kadar açıklanan veriler baz alındığında ise enflasyon rakamları kapsamında SSK ve Bağ Kur emeklileri için mevcut orana göre 785 TL seviyesinde bir artış görülüyor.