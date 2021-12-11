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Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Bakan Bilgin duyurdu: Ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Toplumumuzun işçilerimizin beklentilerini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Bu bayram havası yaşatacaktır. Rahat nefes aldıracak bir seviyede tespit edeceğiz." dedi. İşte asgari ücret zammı ile ilgili tüm detaylar...

11.12.2021 22:03 - Son Güncelleme: 11.12.2021 22:14
Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Bakan Bilgin duyurdu: Ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız

TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

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Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Bakan Bilgin duyurdu: Ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız

Genel Kurul çalışmalarına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuşma yaptı.

Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Bakan Bilgin duyurdu: Ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız

Bakan Bilgin'in konuşmasından öne çıkanlar:

Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Bakan Bilgin duyurdu: Ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız

ASGARİ ÜCRET
"Toplumumuzun işçilerimizin beklentilerini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Bu bayram havası yaşatacaktır. Rahat nefes aldıracak bir seviyede tespit edeceğiz."

Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Bakan Bilgin duyurdu: Ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız

"ARTIŞ HALKIMIZIN BEKLENTİSİNİ KARŞILAYACAK"
Bakan Bilgin, konuşmasında "Asgari ücretle çalışan bazen 15 ila 20 milyon çalışan işçi var deniyor. Bu rakamlar doğru değil. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli işçimiz var" dedi.

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