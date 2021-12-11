Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Bakan Bilgin duyurdu: Ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Toplumumuzun işçilerimizin beklentilerini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Bu bayram havası yaşatacaktır. Rahat nefes aldıracak bir seviyede tespit edeceğiz." dedi. İşte asgari ücret zammı ile ilgili tüm detaylar...
11.12.2021 22:03
- Son Güncelleme: 11.12.2021 22:14
ASGARİ ÜCRET
"Toplumumuzun işçilerimizin beklentilerini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Bu bayram havası yaşatacaktır. Rahat nefes aldıracak bir seviyede tespit edeceğiz."
"ARTIŞ HALKIMIZIN BEKLENTİSİNİ KARŞILAYACAK"
Bakan Bilgin, konuşmasında "Asgari ücretle çalışan bazen 15 ila 20 milyon çalışan işçi var deniyor. Bu rakamlar doğru değil. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli işçimiz var" dedi.