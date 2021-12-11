Asgari ücrette son dakika gelişmesi! Bakan Bilgin duyurdu: Ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız

TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.