Almanya, ABD, İngiltere, Finlandiya en az 2.500 dolarla vasıflı-vasıfsız işçi alımı yapacak! Yurt dışında kariyer hedefleyenlere yeni fırsat!
Yurt dışında kariyer hedefleyenlere yeni fırsat! Almanya, ABD, İngiltere, Finlandiya en az 2.500 dolarla vasıflı-vasıfsız işçi alımı yapacak. Yurt dışında çalışmak isteyen kişiler sık sık ülkeler tarafından duyurulan işçi alımı duyuruları takip ediliyor. Dolar, euro ya da sterlin para birimiyle maaş veren bu ülkelerde işçilere verilen maaşlar merak ediliyor. Ülkeler, mevcut işçi açığı sıkıntılarını dışarıdan gelecek olan işçiler sayesinde çözüyor. Son olarak Kanada, Almanya, Katar ve Finlandiya'nın açık iş pozisyon kadroları incelendiğinde toplamda 1 milyondan fazla personel alımı yapılacağı görülmektedir.
Dünya ülkeleri işçi açığı olması sebebiyle pek çok sektöre işçi alımı yapacağını duyurmaktadır. Bu işler için maaşlar en az 2.500 dolar ya da eurodan başlıyor. Kanada, Almanya, Finlandiya ve Katar gibi işçi açığı olan ülkeler acil işçi arıyor. Yurt dışında çalışma düşüncesi olanla yapılan işçi alımı ile ilgili yapılacak duyuruları takip ediyor. Kanada, Almanya ve Finlandiya'daki sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1 milyondan fazla olduğu ifade ediliyor. Son yapılan işçi açıklarında Kanada, Almanya, Danimarka, İngiltere ve Finlandiya'nın önde olduğu görülüyor. Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri ve Katar'da da yakında işçi alımının başlayacağı tahmin ediliyor.
İŞÇİ AÇIKLARI VAR
Yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde işçi açığı başladı. Bunun üzerine birçok ülke işçi alım ilanları yayınlıyor. Kanada'nın ardından Almanya ve Finlandiya da işçi alacağını duyurdu. Üç ülkenin toplamda 1 milyondan fazla işçi alımı yapacağı açıklandı.