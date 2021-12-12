Almanya, ABD, İngiltere, Finlandiya en az 2.500 dolarla vasıflı-vasıfsız işçi alımı yapacak! Yurt dışında kariyer hedefleyenlere yeni fırsat!

Dünya ülkeleri işçi açığı olması sebebiyle pek çok sektöre işçi alımı yapacağını duyurmaktadır. Bu işler için maaşlar en az 2.500 dolar ya da eurodan başlıyor. Kanada, Almanya, Finlandiya ve Katar gibi işçi açığı olan ülkeler acil işçi arıyor. Yurt dışında çalışma düşüncesi olanla yapılan işçi alımı ile ilgili yapılacak duyuruları takip ediyor. Kanada, Almanya ve Finlandiya'daki sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1 milyondan fazla olduğu ifade ediliyor. Son yapılan işçi açıklarında Kanada, Almanya, Danimarka, İngiltere ve Finlandiya'nın önde olduğu görülüyor. Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri ve Katar'da da yakında işçi alımının başlayacağı tahmin ediliyor.