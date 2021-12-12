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Haberler Ekonomi Almanya, ABD, İngiltere, Finlandiya en az 2.500 dolarla vasıflı-vasıfsız işçi alımı yapacak! Yurt dışında kariyer hedefleyenlere yeni fırsat!

Almanya, ABD, İngiltere, Finlandiya en az 2.500 dolarla vasıflı-vasıfsız işçi alımı yapacak! Yurt dışında kariyer hedefleyenlere yeni fırsat!

Yurt dışında kariyer hedefleyenlere yeni fırsat! Almanya, ABD, İngiltere, Finlandiya en az 2.500 dolarla vasıflı-vasıfsız işçi alımı yapacak. Yurt dışında çalışmak isteyen kişiler sık sık ülkeler tarafından duyurulan işçi alımı duyuruları takip ediliyor. Dolar, euro ya da sterlin para birimiyle maaş veren bu ülkelerde işçilere verilen maaşlar merak ediliyor. Ülkeler, mevcut işçi açığı sıkıntılarını dışarıdan gelecek olan işçiler sayesinde çözüyor. Son olarak Kanada, Almanya, Katar ve Finlandiya'nın açık iş pozisyon kadroları incelendiğinde toplamda 1 milyondan fazla personel alımı yapılacağı görülmektedir.

12.12.2021 09:43 - Son Güncelleme: 12.12.2021 09:44
Yurt dışında kariyer hedefleyenlere yeni fırsat! Almanya, ABD, İngiltere, Finlandiya en az 2.500 dolarla vasıflı-vasıfsız işçi alımı yapacak!

Dünya ülkeleri işçi açığı olması sebebiyle pek çok sektöre işçi alımı yapacağını duyurmaktadır. Bu işler için maaşlar en az 2.500 dolar ya da eurodan başlıyor. Kanada, Almanya, Finlandiya ve Katar gibi işçi açığı olan ülkeler acil işçi arıyor. Yurt dışında çalışma düşüncesi olanla yapılan işçi alımı ile ilgili yapılacak duyuruları takip ediyor. Kanada, Almanya ve Finlandiya'daki sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1 milyondan fazla olduğu ifade ediliyor. Son yapılan işçi açıklarında Kanada, Almanya, Danimarka, İngiltere ve Finlandiya'nın önde olduğu görülüyor. Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri ve Katar'da da yakında işçi alımının başlayacağı tahmin ediliyor.

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Yurt dışında kariyer hedefleyenlere yeni fırsat! Almanya, ABD, İngiltere, Finlandiya en az 2.500 dolarla vasıflı-vasıfsız işçi alımı yapacak!

İŞÇİ AÇIKLARI VAR

Yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde işçi açığı başladı. Bunun üzerine birçok ülke işçi alım ilanları yayınlıyor. Kanada'nın ardından Almanya ve Finlandiya da işçi alacağını duyurdu. Üç ülkenin toplamda 1 milyondan fazla işçi alımı yapacağı açıklandı.

Yurt dışında kariyer hedefleyenlere yeni fırsat! Almanya, ABD, İngiltere, Finlandiya en az 2.500 dolarla vasıflı-vasıfsız işçi alımı yapacak!

İLK SIRADA HANGİ ÜLKE VAR?

Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya da 30 bin işçi alacak. Kanada'da en çok işçi ihtiyacı olan eyaletler, Quebec, Ontario ve Britihs Columbia. Sağlık sektöründe en çok elemana ihtiyaç olduğu gözlenirken, hizmet sektörü ikinci sırada.

Yurt dışında kariyer hedefleyenlere yeni fırsat! Almanya, ABD, İngiltere, Finlandiya en az 2.500 dolarla vasıflı-vasıfsız işçi alımı yapacak!
Yurt dışında kariyer hedefleyenlere yeni fırsat! Almanya, ABD, İngiltere, Finlandiya en az 2.500 dolarla vasıflı-vasıfsız işçi alımı yapacak!

Kanada'da tır sürücüsü açığı da kapatılamıyor. Finlandiya da işçiye ihtiyaç duyan ülkelerden biri. Belli bir oranda göç kabul edilen ülkede işçi ihtiyacı 30 bin seviyelerinde.

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