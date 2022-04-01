Geriye 3 veri kaldı! Temmuz 2022'de memur ve emekli %15.95 zamlı maaşını cebine koyacak! En az 4 bin 744 TL ile 7 bin 110 lirayı aşacak!
Milyonların gündeminde bu ay ikramiye, Temmuz ayında ise ilave zamlar olacak. 2022 yılının ilk günlerinden itibaren emekli ve memur maaşlarına Temmuzda ne kadar zam yapılacağı heyecanla bekleniyor. Nisan ayında bayram ikramiyesinde ödeme tarihi ve artış yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, Temmuz'da ise memur ve emeklilere ilave zam yani 'refah payı' karara bağlayacak. Temmuz ayına az bir süre kala maaşlara yapılacak olan zam tutarı beklenirken yeni formüller konuşuluyor. Ayrıca yeni ipuçları da ortaya çıkıyor. İşte emekli, memura 2022 kazancı...
01.04.2022 10:59 - Son Güncelleme: 01.04.2022 10:59
Milyonlarca emeklinin ve memurun ocak ayı zamlı maaşlarıyla geliri arttı. Bilindiği gibi enflasyon emekli ve memurların maaşlarını da belirliyor. Şimdi geriye 3 veri kaldı. Bu nedenle emekli ve memurların gözleri Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. Peki, hesaplamalara göre Temmuzda en düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar....