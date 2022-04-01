Geriye 3 veri kaldı! Temmuz 2022’de memur ve emekli %15.95 zamlı maaşını cebine koyacak! En az 4 bin 744 TL ile 7 bin 110 lirayı aşacak!

Milyonlarca emeklinin ve memurun ocak ayı zamlı maaşlarıyla geliri arttı. Bilindiği gibi enflasyon emekli ve memurların maaşlarını da belirliyor. Şimdi geriye 3 veri kaldı. Bu nedenle emekli ve memurların gözleri Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. Peki, hesaplamalara göre Temmuzda en düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar....