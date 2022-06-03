İŞKUR'dan çalışma müjdesi! O mesleği yapanlara çok ihtiyaçları var! 120 bin personel alınacak! Elektrik, Mutfak, Depo, Bekçi, Lojistik, Montaj, Makine...

O mesleği yapanlara çok ihtiyaçları var! İŞKUR'dan çalışma müjdesi! 2022 yılının Haziran ayından itibaren 120 bin 836 kişi alınacak. 18 yaşından büyük, deneyimli ve deneyimsiz işçi, personel ve memur alınacak. Başvuru ekranı açıldı. Şartları taşıyan herkes başvurabilir. Ortaokul mezunları da başvuru yapabilir, üniversite mezunları da! Her meslekte binlerce kişi aranıyor. Türkiye İş Kurumu kısaca İŞKUR yepyeni iş ilanlarını paylaştı. İlanda herkese göre iş var! Güzel maaşla çalışmak isteyenler için detaylar haberimizde...