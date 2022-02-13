Geri ödemesiz, karşılıksız! 20 ay boyunca 320 Euro ödenecek! SGK ve AB destekli hibe! e-Devlet üzerinden başvuran herkes alacak!

Yeni hibe desteği SGK tarafınca devreye alındı. Karşılıksız para desteği ile ilgili tüm detaylar netleşti. Başvuru süreci mart ayında başlıyor. Aylık 3.984,44 TL destek ödemesi ile ilgili yeni gelişmeler vatandaşlar ile paylaşılmaya devam edecek. e-Devlet üzerinden alınacak başvurular değerlendirilip uygun olan kişilere karşılıksız para ödemesi yapılacak. İşte SGK hibe desteği ile ilgili tüm detaylar...