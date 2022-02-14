Ayda 19, yılda 231 bin lira kazanma fırsatı, ilk kez gelenlere 24 saat eğitim görecek! Adalet Bakanlığı... Çalışanlar da emekliler de başvurabilir!
Aldığı maaşın yanında ek gelirse sahip olmak isteyenler hemen araştırmalara koyuldu. Adalalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden 28 Şubat'a kadar bilirkişi başvurularının alınacağını duyurdu. Her yıl yapılan bilirkişi alımları bu yılda da devam ediyor. Binlerce kişi bilirkişi işini kaparak aylıklarının yanında belki de maaşlarının fazlasını kazanabiliyor. Başvuru yapmak isteyenlerin 25 yaş ve üzerinde olması gerekiyor. Ayda en az 7 binin üzerinde getirisi var. İşte bilirkişilik hakkında detaylar...
Çalışanlar ve emekliler için ek gelir fırsatı! Başvurular başladı, şartları taşıyanlar işe alındıkları taktirde ayda 10 bini aşan maaş alabiliyor. Adalet Bakanlığı'nın duyurusuna göre bu yıl için alımlar için süreç başladı. İlk kez başvuru yapanlar başvurusu kabul edilirse 24 saat eğitime tabi tutuluyor. Kendisine verilen işi yapan bir kişinin kazanacağı para yılda 231 bin lira ayda ise 19 bin 250 liraya kadar varabiliyor. Üstelik bu ek iş çalışanların işini etkilemiyor, emekliler için de biçilmiş kaftan olarak görülüyor. İşte detaylar...
Bilirkişilik başvuruları UYAP üzerinden alınmaya başlandı. Çalışan vatandaşlar ve emeklileri ilgilendiriyor. Bir yandan çalışarak ya da emekli hayatı sürdürerek diğer yandan da bilirkişi olarak görev yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gelin anlatalım....
HER YIL YENİ ALIM
Bilirkişilik ile ilgili her yıl yeni alım yapılıyor. Adalet Bakanlığı'nın duyurusuna göre bu yıl için bilirkişi alımları başladı. Başvurular, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden 28 Şubat'a kadar yapılabilir. Elektronik imza ile 'bilirkisi.uyap.gov.tr/main/bilirkisi/giris.jsp' adresinden sisteme giriş yapılarak ilk defa müracaat edecekler 'başvuru yap', mevcut listelerde yer alan bilirkişiler ise 'yenileme talebi gönderme' menüsünden işlemleri gerçekleştirebilir.