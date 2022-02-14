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Haberler Ekonomi Ayda 19, yılda 231 bin lira kazanma fırsatı, ilk kez gelenlere 24 saat eğitim görecek! Adalet Bakanlığı... Çalışanlar da emekliler de başvurabilir!

Ayda 19, yılda 231 bin lira kazanma fırsatı, ilk kez gelenlere 24 saat eğitim görecek! Adalet Bakanlığı... Çalışanlar da emekliler de başvurabilir!

Aldığı maaşın yanında ek gelirse sahip olmak isteyenler hemen araştırmalara koyuldu. Adalalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden 28 Şubat'a kadar bilirkişi başvurularının alınacağını duyurdu. Her yıl yapılan bilirkişi alımları bu yılda da devam ediyor. Binlerce kişi bilirkişi işini kaparak aylıklarının yanında belki de maaşlarının fazlasını kazanabiliyor. Başvuru yapmak isteyenlerin 25 yaş ve üzerinde olması gerekiyor. Ayda en az 7 binin üzerinde getirisi var. İşte bilirkişilik hakkında detaylar...

14.02.2022 16:52 - Son Güncelleme: 14.02.2022 16:53
Çalışanlar da emekliler de başvurabiliyor! Ayda 19, yılda 231 bin lira kazanma fırsatı, ilk kez gelenlere 24 saat eğitim görecek! Adalet Bakanlığı...

Çalışanlar ve emekliler için ek gelir fırsatı! Başvurular başladı, şartları taşıyanlar işe alındıkları taktirde ayda 10 bini aşan maaş alabiliyor. Adalet Bakanlığı'nın duyurusuna göre bu yıl için alımlar için süreç başladı. İlk kez başvuru yapanlar başvurusu kabul edilirse 24 saat eğitime tabi tutuluyor. Kendisine verilen işi yapan bir kişinin kazanacağı para yılda 231 bin lira ayda ise 19 bin 250 liraya kadar varabiliyor. Üstelik bu ek iş çalışanların işini etkilemiyor, emekliler için de biçilmiş kaftan olarak görülüyor. İşte detaylar...

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Çalışanlar da emekliler de başvurabiliyor! Ayda 19, yılda 231 bin lira kazanma fırsatı, ilk kez gelenlere 24 saat eğitim görecek! Adalet Bakanlığı...

Bilirkişilik başvuruları UYAP üzerinden alınmaya başlandı. Çalışan vatandaşlar ve emeklileri ilgilendiriyor. Bir yandan çalışarak ya da emekli hayatı sürdürerek diğer yandan da bilirkişi olarak görev yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gelin anlatalım....

Çalışanlar da emekliler de başvurabiliyor! Ayda 19, yılda 231 bin lira kazanma fırsatı, ilk kez gelenlere 24 saat eğitim görecek! Adalet Bakanlığı...

BİLİRKİŞİ NEDİR?

Belirli bir konudan iyi anlayan ve o konuda bir anlaşmazlığa düşüldüğünde çözüm için kendisine başvurulan kimselere 'bilirkişi' denir. Mahkemelerin iş ve çalışma yaşamı davaları başta olmak üzere neredeyse her davada başvurduğu uzmanlık işidir.

Çalışanlar da emekliler de başvurabiliyor! Ayda 19, yılda 231 bin lira kazanma fırsatı, ilk kez gelenlere 24 saat eğitim görecek! Adalet Bakanlığı...

HER YIL YENİ ALIM

Bilirkişilik ile ilgili her yıl yeni alım yapılıyor. Adalet Bakanlığı'nın duyurusuna göre bu yıl için bilirkişi alımları başladı. Başvurular, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden 28 Şubat'a kadar yapılabilir. Elektronik imza ile 'bilirkisi.uyap.gov.tr/main/bilirkisi/giris.jsp' adresinden sisteme giriş yapılarak ilk defa müracaat edecekler 'başvuru yap', mevcut listelerde yer alan bilirkişiler ise 'yenileme talebi gönderme' menüsünden işlemleri gerçekleştirebilir.

Çalışanlar da emekliler de başvurabiliyor! Ayda 19, yılda 231 bin lira kazanma fırsatı, ilk kez gelenlere 24 saat eğitim görecek! Adalet Bakanlığı...

YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELER?

Bilirkişiler; raporunda çözüm uzmanlığı, özel ya da teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında bir açıklama yapmaz ve hukuki bir değerlendirmede bulunamaz. Kendisine tevdi olunan görevi yerine getirmekle yükümlüdür. Görevi kısmen ya da tamamen bir başka kişiye devredemez.

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