Geri ödemesiz en az 9.214 TL’ye kadar para veriliyor! E devletten anında kontrol edin! Kim ne kadar, kaç TL alacak?

5 FARKLI 2020 AYLIĞI

Vatandaşlar doğrultusundan 2022 aylığı olarak tanınan ödemeler esas olarak 5 değişik alanda yapılıyor. Bu ödemeler ilk olarak 65 yaş üstünde olan ve sosyal emniyeti olmayan vatandaşlara ödenen destek ödemeleri. Yüzde 40 ile yüzde 69 arasında engeli olan vatandaşlara oluşturulan engelli aylığı, yüzde 70 ve üstünde engeli olan vatandaşlara oluşturulan ödemeler, 18 yaş altında engelli yakını tespit edilen vatandaşlara oluşturulan ödemeler ve son olara ise Silikozis aylığı.