Geri ödeme şartı martı yok: Paralar 2 gün içinde hesaplara yatacak! Açık kapı bırakıldı! 750 TL, 875 TL...

Emekli maaşı promosyonları için bankalar adeta yarışa girmiş durumda. Bu anlamda bankalar, emeklilerin maaşlarını kendi bankalarına taşımaları durumunda promosyon ödemesi yapıyor. Kuveyt Türk Bankası resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Banka, emekli promosyon ödemelerine dair detayları açıkladı. Emekli maaşını Kuveyt Türk'ten alan emeklilere 1.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. Buna göre, 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.