Altın almak isteyenler iki kez düşünün! Bu fırsat bir daha gelmez! Milyonlar çılgına döndü, olanlar oldu! Altın fiyatları gram altın çeyrek altın canlı fiyatı

Binlerce bireyin hem yatırım hedefli hem de armağan olarak alım – satım yaptığı altının bu yıl sonucunda görkemli bir yükseliş yaşayacağı tarafında iddialar gündeme bomba gibi düşüyordu. Yıl sonuna nerdeyse birkaç ay kalmasına karşın rastgele bir görkemli yükseliş yaşamayan altın, yatırımcısını derinden üzdü. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Ons Altın bugün içinde en yüksek ise 1754 dolar civarını görürken; bugün1733 dolar civarında hareket ediyor. Uzman isimler, altın fiyatlarının bu manzara karşısında kuvvetli kalmasının zor olduğunu belirtirken, ons altında 1720 dolar seviyelerine kadar çekilmenin gerçekleşebileceğini belirtiyor.