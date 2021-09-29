Altın almak isteyenler iki kez düşünün! Bu fırsat bir daha gelmez! Milyonlar çılgına döndü, olanlar oldu! Altın fiyatları gram altın çeyrek altın canlı fiyatı
Milyonlar çılgına döndü, olanlar oldu! Bu fırsat ele gelmez o tarihten itibaren. ABD'de artan enflasyon endişeleriyle, ABD 10 senelik tahvil faizi aşağı yukarı 3 ayın en yüksek seviyelerinde hareket ederken; bu yükseliş Altın fiyatları başta olmak üzere emtiaları baskı altında tutuyor. Kısa bir vakit evvelce ivme kazanarak yükselen altının şimdi tekrar düşüşe geçmesi ise "Bu fırsat bir daha gelmez" yorumunu yaptırdı. Döviz, ülkelerin birbirleriyle olan siyasi hali ve alım – satımdan büyülenen altının bu kadar düşmesi ise milyonları çılgına çevirdi. Altın ise değerini koruyarak; alıcısını ve satıcısını pişman etmedi. Altın fiyatları gram altın çeyrek altın canlı fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar
Binlerce bireyin hem yatırım hedefli hem de armağan olarak alım – satım yaptığı altının bu yıl sonucunda görkemli bir yükseliş yaşayacağı tarafında iddialar gündeme bomba gibi düşüyordu. Yıl sonuna nerdeyse birkaç ay kalmasına karşın rastgele bir görkemli yükseliş yaşamayan altın, yatırımcısını derinden üzdü. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Ons Altın bugün içinde en yüksek ise 1754 dolar civarını görürken; bugün1733 dolar civarında hareket ediyor. Uzman isimler, altın fiyatlarının bu manzara karşısında kuvvetli kalmasının zor olduğunu belirtirken, ons altında 1720 dolar seviyelerine kadar çekilmenin gerçekleşebileceğini belirtiyor.
ABD'de artan enflasyon kaygılarıyle, ABD 10 senelik tahvil faizi aşağı yukarı 3 ayın en yüksek seviyelerinde hareket ederken; bu yükseliş Altın fiyatları başta olmak üzere emtiaları baskı altında tutuyor. Aynı vakitte dolar dizinindeki yükseliş de altın fiyatlarını baskılamayı sürdürürken, dizin bugün aşağı yukarı olarak geçen 1 ayın zirvelerinde seyrediyor.
Diğer taraftan, dünya çapında tedarik zincirine dair aksaklıklar devam ederken; Çin'de elektrik arzının isteği karşılayamayacağı kaygıları küresel piyasalarda belirsizliği artırıyor. Tüm bu tablo içinde altının ons fiyatı, gün içinde en düşük 1728 dolar civarına kadar gerileyerek, 11 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü.
Ons Altın bugün içinde en yüksek ise 1754 dolar civarını görürken; saat 17.00 itibarıyla 1733 dolar civarında hareket ediyor. Uzman isimler, altın fiyatlarının bu manzara karşısında kuvvetli kalmasının zor olduğunu belirtirken, ons altında 1720 dolar seviyelerine kadar çekilmenin gerçekleşebileceğini belirtiyor.
KRİTİK TARİH 3 KASIM
Altının ons fiyatı, 22 Eylül'de belirtiler Fed toplantı neticeleri ve ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamaları ardından dalgalı bir seyir izledi. Başkan Powell'ın "Varlık alımının azaltılması planına dair duyuru ileri toplantıda gelebilir" mesajı ardından, gözler 2-3 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Pazar Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Piyasalar bu toplantıdan varlık alımı azaltımı (tapering) ile alakalı zamanlamanın ip uçlarını arayacak. Fed'in piyasalara istediğini vermesi halinde, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde artışın devamı, ons altın fiyatlarında ise düşüş bekleniyor.