0 faizle 5.000 TL kredi veriliyor! Hesap açan herkese kefilsiz şartsız kredi! 12 vade 416,67 TL geri ödeme...
Faizsiz krediler nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar için adeta can simidi oluyor. Bu anlamda Akbank ilk defa hesap açan müşterilerine 5.000 TL parayı faizsiz olarak anında veriyor. Bunu almak ise oldukça kolay. ilk olarak telefonunuzun program servisine girerek Akbank Mobil uygulamasını bedava olarak indirin. Daha sonra ''Akbanklı olmak istiyorum'' sekmesine tıklayarak görünümlü görüşme vasıtasıyla hesabınızı açın.
En ideal kredi türünü, kredi faizi, kredi ödeme tutarı ve kredi vade tutarı gibi verileri öğrenmek amacıyla şubeye gitmenize lüzum yok. Dilediğiniz an krediyi belgesiz, imzasız olarak internetten kullanmak da mümkün. Bu anlamda Akbank 5.000 TL faizsiz kredi veriyor.
Kredi başvurusu yeni müşteri edinimi esnasında müşterilerimiz tarafından iletilmelidir. Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak olan müşteriler, belge işlemleri tamamlandıktan sonra Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilirler.
Kampanya kapsamında kullanılacak maksimum kredi tutarı 5000 TL , maksimum vade 12 aydır. Söz konusu kredi talepleri Banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunursa karşılanacaktır. Akbank, kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.
Kredi hesaplama detayları altından kullanmayı düşündüğünüz kredi ödeme planı, masraf ve maliyet oranlarını bulabilirsiniz.