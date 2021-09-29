0 faizle 5.000 TL kredi veriliyor! Hesap açan herkese kefilsiz şartsız kredi! 12 vade 416,67 TL geri ödeme...

En ideal kredi türünü, kredi faizi, kredi ödeme tutarı ve kredi vade tutarı gibi verileri öğrenmek amacıyla şubeye gitmenize lüzum yok. Dilediğiniz an krediyi belgesiz, imzasız olarak internetten kullanmak da mümkün. Bu anlamda Akbank 5.000 TL faizsiz kredi veriyor.