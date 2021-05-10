Genelge SGK tarafından yayımlandı! 801 TL ödenecek! TC kimlik no ve dilekçe ile anında başvuru yapabilirsiniz!
Peş peşe açıklamalar yapıldı. Vatandaşların yüzleri gülecek. TC kimlik kimlik no ve arzuhal ile müracaat yaptığınız zaman 801 TL ödemeyi SGK'dan alabilirsiniz. Bu bağlamda cenaze ödemesi almak için 5 sene içinde vefat tarihinin ifade edildiği arzuhali Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne ya da SGK Merkezi'ne dolaysız olarak yapılabilmektedir. Ölüm eden bireyin yakınlarına yalnızca bir kereye mahsus olmak üzere, belirli bir meblağda, SGK tarafından cenaze tahsisatı veriliyor. SGK tarafından yapılan cenaze desteği için ölüm eden bireyin sigortalı olması ehemmiyetli. Peki, 2021 senesinde cenaze desteği ne kadar oldu?
SGK muhtelif ödemeler yaparak vatandaşları oldukça mutlu ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bir genelge yayımladı ve kişilere yapılacak ödemeler ve yardımlara yer verildi. SGK, dar gelirli vatandaşların, ekonomik krizden olumsuz olarak etkilenmemesi adına vefat eden vatandaşların yakınlarına cenaze yardımı veriliyor. 801 TL'lik cenaze yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar cenaze yardım tutarından nasıl yararlanabileceklerini merak ediyor. Müracaatta bulunmak ve tahsisat almak için müracaatların 5 sene içerisinde yapılması gerekiyor. Ayrıca GSS primleri, çocuk parası aile ve çocuk desteklerine yer verildi.
801 TL'lik cenaze yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuruların nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. Vefat eden kişilerin yakınlarına cenaze masraflarını karşılamak adına, geçtiğimiz yıl 716 TL ödeme yapılıyordu. Ödemeler bu yıl zamlandı. Toplam da 801 TL ödeme yapılıyor. SGK yılda 1 kez ödenecek olan yardımı, sigorta girişi olanların yakınlarına verilecek.