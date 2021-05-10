Genelge SGK tarafından yayımlandı! 801 TL ödenecek! TC kimlik no ve dilekçe ile anında başvuru yapabilirsiniz!

Peş peşe açıklamalar yapıldı. Vatandaşların yüzleri gülecek. TC kimlik kimlik no ve arzuhal ile müracaat yaptığınız zaman 801 TL ödemeyi SGK'dan alabilirsiniz. Bu bağlamda cenaze ödemesi almak için 5 sene içinde vefat tarihinin ifade edildiği arzuhali Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne ya da SGK Merkezi'ne dolaysız olarak yapılabilmektedir. Ölüm eden bireyin yakınlarına yalnızca bir kereye mahsus olmak üzere, belirli bir meblağda, SGK tarafından cenaze tahsisatı veriliyor. SGK tarafından yapılan cenaze desteği için ölüm eden bireyin sigortalı olması ehemmiyetli. Peki, 2021 senesinde cenaze desteği ne kadar oldu?

10.05.2021 08:21 - Son Güncelleme: 17.05.2021 08:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





