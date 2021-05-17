E-devlet üzerinden anında emekli olacaksınız... Emekli olmak için yeni dönem başladı! Çalışan herkes için son dakika gelişmesi!
Emekli olmak için yeni dönem başladı! Tek tek açıklandı! E-devlet üzerinden anında emekli olacaksınız... "Ne zaman emekli olurum?" uygulaması 2021 yılında da emeklilik yaşını merak eden kişiler tarafından kullanılıyor. Doğum tarihi, prim ödeme gün sayısı, cinsiyet ve 3600 günün doldurulduğu tarih gibi bilgilerin istendiği uygulamada tüm bilgiler girildikten sonra kişinin ne zaman emekli olacağı açıklanıyor. Öte yandan çalışanların pek çoğu bu işlem için Sosyal Güvenlik Kurumu'na şahsen başvuru yapmak gerektiğini düşünüyor. Halbuki bu işlem e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Peki, emeklilik durumu sorgulaması nasıl yapılır?
Emeklilik için gün sayan binlerce kişi "ne zaman emekli olurum?" sorusunun yanıtı e-devlet ve SGK üzerinden öğrenebiliyor. Emeklilik yaşı hesaplama işlemleri ile vatandaşlar kaç yaşında emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor. E-devlet üzerinden sorgulama yapabilmek için gerekli bilgilerin girilmesi yeterli… Ayrıca corona virüs sürecinde de emekli olmak mümkün. Üç ay boyunca işçi çıkarmak yasak ama emeklilik için istifa mümkün. Peki işlemler nasıl yapılacak işte emekli olacaklara getirilen büyük kolaylığın detayları... Çalışma hayatına adım atan ve emekli olacağı zamanı merak eden vatandaşlar için e-devlet gerekli hizmeti sunuyor. Emekli olacağı zamanı öğrenmek isteyen vatandaşlar hangi işlemleri yapmalı?
Ertelemeye gerek yok
Corona virüs nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde 3 ay boyunca iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilmesi mümkün değil. Ancak emekli olmak için istifa eden çalışanların işten çıkış işlemleri yapılabiliyor. Dolayısıyla emeklilik için prim gün sayısını doldurmuş kişiler bu süreçte emeklilik işlemlerini başlatabilirler. Diğer yandan bu kişilerin emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödenerek çalıştırılmaya devam edilmesi halinde işten çıkış ve giriş işlemi yapılması gerekiyor.
Prim günü dolan ve bu nedenle emekli aylığı bağlanması için işten çıkışı yapılan kişinin yeniden sosyal güvenlik destek primine tabi olarak işe alınması kısa çalışmaya gidilmiş işyerleri için bu kişinin yerine getirdiği hizmetin kısa çalışma kapsamındaki bir işçi tarafından yerine getirilemiyor olması halinde sorun oluşturmaz. Ancak aksi taktirde işveren açısından bu durum risk oluşturabilir.
İşlemler e-Devlet'te
SSK'lıların emeklilik başvuruları işten çıkışları sonrası SGK'ya yapılıyor. Çalışanların pek çoğu bu işlem için Sosyal Güvenlik Kurumu'na şahsen başvuru yapmak gerektiğini düşünüyor. Halbuki bu işlem e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. E-Devlet üzerinden SGK'nın verdiği hizmetler listesinde "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" linkinden bu başvuru yapılabiliyor. Bu sayede kişiler SGK'ya gitmeden de emekli aylığı bağlatma başvurusunda bulunabiliyorlar.
Dolayısıyla işverenine emekli olmak için ayrılmak istediğini ileten ve işten çıkışı yapılan bir kişi e-Devlet üzerinden aylık başvurusunu yapıp, aylığını da bankadan alabilir. Hem kendisini, hem SGK personelini riske atmadan bu yöntemle yapılacak işlemler, e-Devlet'ten en çok hizmeti sağlayan kurum olan SGK'nın da emeklerinin karşılığını bulmasını sağlayacaktır.Kısa çalışmada emeklilik primi Corona virüs salgını nedeniyle işyerlerinin bir bölümünde kısa çalışmaya gidildi.