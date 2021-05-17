E-devlet üzerinden anında emekli olacaksınız... Emekli olmak için yeni dönem başladı! Çalışan herkes için son dakika gelişmesi!

Emeklilik için gün sayan binlerce kişi "ne zaman emekli olurum?" sorusunun yanıtı e-devlet ve SGK üzerinden öğrenebiliyor. Emeklilik yaşı hesaplama işlemleri ile vatandaşlar kaç yaşında emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor. E-devlet üzerinden sorgulama yapabilmek için gerekli bilgilerin girilmesi yeterli… Ayrıca corona virüs sürecinde de emekli olmak mümkün. Üç ay boyunca işçi çıkarmak yasak ama emeklilik için istifa mümkün. Peki işlemler nasıl yapılacak işte emekli olacaklara getirilen büyük kolaylığın detayları... Çalışma hayatına adım atan ve emekli olacağı zamanı merak eden vatandaşlar için e-devlet gerekli hizmeti sunuyor. Emekli olacağı zamanı öğrenmek isteyen vatandaşlar hangi işlemleri yapmalı?