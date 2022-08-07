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Haberler Ekonomi Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapıyor! 18 yaş üzeri 1017 temizlik işçisi + 8.400 TL maaş! İŞKUR GSB esube.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve şartları

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapıyor! 18 yaş üzeri 1017 temizlik işçisi + 8.400 TL maaş! İŞKUR GSB esube.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve şartları

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1017 sürekli işçi alımı yapıyor. Başvuruların 8 Ağustos'ta başlayacağı duyuruldu. Kamuda çalışmak isteyen binlerce kişiye müjde! 18 yaş üzeri tahmini 8.400 TL maaşla personel alınacak. Başvuru şartları duyurulurken işlemlerin esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacağı belirtildi. İŞKUR aracılığı ile online ortamda yapılacak başvurularda adaylarda en az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olma şartı aranıyor. İşte GSB temizlik görevlisi alımı kadro dağılımı ve kura tarihi...

07.08.2022 14:28 - Son Güncelleme: 07.08.2022 14:28
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapıyor! 18 yaş üzeri 1017 temizlik işçisi + 8.400 TL maaş! İŞKUR GSB esube.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve şartları

GSB temizlik personeli alımı başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İŞKUR GSB kura çekimi ne zaman? soruları yoğun olarak araştırılıyor. 2022 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesine 1017 sürekli temizlik işçisi alımı yapacak.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapıyor! 18 yaş üzeri 1017 temizlik işçisi + 8.400 TL maaş! İŞKUR GSB esube.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve şartları

GSB 1017 TEMİZLİK İŞÇİSİ ALIYOR!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 1017 işçi alınacağını müjdeledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapıyor! 18 yaş üzeri 1017 temizlik işçisi + 8.400 TL maaş! İŞKUR GSB esube.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve şartları

Buna göre başvurular 08- 12 Ağustos 2022 tarihlerinde arasında alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapıyor! 18 yaş üzeri 1017 temizlik işçisi + 8.400 TL maaş! İŞKUR GSB esube.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve şartları

Vatandaşlar 'esube.iskur.gov.tr' internet adresi üzerinden elektronik ortamda, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden başvuru yapılabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapıyor! 18 yaş üzeri 1017 temizlik işçisi + 8.400 TL maaş! İŞKUR GSB esube.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve şartları

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KONTENJANI NE?

Bakan Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.

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