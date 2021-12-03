Gençlere müjdeli haber geldi! 768 TL olan stajyer maaşları da... 2022 asgari ücret zammı öğrencileri de ilgilendiriyor! İlaç gibi gelecek!

Okulu bitirmenin şartlarından biri de staj yapmak. Milyonlarca öğrenci 2. ve ya 3. sınıfta zorunlu stajlarını tamamlayıp bir üst sınıfa geçiyor. Geçmiş yıllarda stajyerlere para ödenmezdi. Öğrenciler zor şartlarda haftalar süren stajlarını yapar beş kuruş ödeme alamazdı. Artık staj yapan öğrenciler de asgari ücretin yüzde 50'sinden az olmayacak şekilde maaş alabilecek. 2022 yılı asgari ücretin de açıklanmasına az bir süre kala stajyer adayları ne kadar maaş alacaklarını merak etmeye başladı. İşte detaylar...