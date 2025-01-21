GENÇLERE İŞKUR’DAN 24 BİN 314 TL! 9 ay boyunca sürecek!

İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile gençler hem iş tecrübesi kazanıyor hem de bu sürede harçlık alıyor, ardından da istihdam fırsatı doğuyor. İşverenler de bu programlar ile işe alacağı kişiyi işbaşında yetiştirme ve doğru personel bulma olanağı elde ediyor.

9 AYA KADAR SÜRECEK İşbaşı eğitim programları 3-9 ay arasında süreyle uygulanıyor. Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için de en fazla 9 ay olarak düzenleniyor.

GÜN BAŞINA ÖDEME

İŞKUR, işbaşı eğitim programlarına katılanlara yaptığı günlük ödemeleri güncelledi. Günlük ödeme iş arayan statüsündeki vatandaşlar için 850,16, lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrenciler için 637,62, diğer öğrenciler için 850,16, işsizlik ödeneği alanlar için 425,08 liraya yükseldi.