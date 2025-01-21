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GENÇLERE İŞKUR'DAN 24 BİN 314 TL! 9 ay boyunca sürecek!

İşbaşı eğitim programlarına katılacak gençlere ödenen harçlık artırıldı. İŞKUR programlara katılanlara yapacağı ödemeyi artırdı. Peki aylık 24 bin 314 lira nasıl alınabilecek? İşte bu ödemeden yararlanmanın yolu...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 09:38 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 09:46
GENÇLERE İŞKUR’DAN 24 BİN 314 TL! 9 ay boyunca sürecek!

İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile gençler hem iş tecrübesi kazanıyor hem de bu sürede harçlık alıyor, ardından da istihdam fırsatı doğuyor. İşverenler de bu programlar ile işe alacağı kişiyi işbaşında yetiştirme ve doğru personel bulma olanağı elde ediyor.

GENÇLERE İŞKUR’DAN 24 BİN 314 TL! 9 ay boyunca sürecek!

9 AYA KADAR SÜRECEK

İşbaşı eğitim programları 3-9 ay arasında süreyle uygulanıyor. Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay.

GENÇLERE İŞKUR’DAN 24 BİN 314 TL! 9 ay boyunca sürecek!

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için de en fazla 9 ay olarak düzenleniyor.

GENÇLERE İŞKUR’DAN 24 BİN 314 TL! 9 ay boyunca sürecek!

GÜN BAŞINA ÖDEME
İŞKUR, işbaşı eğitim programlarına katılanlara yaptığı günlük ödemeleri güncelledi. Günlük ödeme iş arayan statüsündeki vatandaşlar için 850,16, lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrenciler için 637,62, diğer öğrenciler için 850,16, işsizlik ödeneği alanlar için 425,08 liraya yükseldi.

GENÇLERE İŞKUR’DAN 24 BİN 314 TL! 9 ay boyunca sürecek!

Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda ise katılımcılara yapılacak günlük ödeme 935,18 liraya çıktı.

GENÇLERE İŞKUR’DAN 24 BİN 314 TL! 9 ay boyunca sürecek!

TOPLAM 218 BİN TL
Yeni tutarlarla işbaşı öğretim programına katılan gençlere ödenen harçlık günlüğü 850,16 liradan aylık (26 gün) 22 bin 104 liraya ulaştı.

GENÇLERE İŞKUR’DAN 24 BİN 314 TL! 9 ay boyunca sürecek!

Geleceğin mesleklerindeki programlara katılanlar ise günlüğü 935,18 liradan ayda 24 bin 314 lira ödeme alabilecek, 9 ayda alınabilecek toplam ödeme de 218 bin 826 lirayı bulacak.

GENÇLERE İŞKUR’DAN 24 BİN 314 TL! 9 ay boyunca sürecek!

Ayrıca katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de program süresince İŞKUR tarafından karşılanacak.

GENÇLERE İŞKUR’DAN 24 BİN 314 TL! 9 ay boyunca sürecek!

İŞTE GÜNLÜK ÖDEMELER
İş arayanlar: 850,16 TL
Öğrenciler: 637,62-850,16 TL
İşsizlik ödeneği alanlar: 425,08 TL
Geleceğin meslekleri: 935,18 TL