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2.160 gün prim kazanın: EYT'den sonra 5 maddeli erken emeklilik! 1999-2000 öncesi ve sonrası sigortalılar...

Herkes bir gün emekli olmayı hayal eder. Ancak emeklilik için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Yasalarımızda çalışılmayan dönemlere ilişkin geriye dönük ödeme imkanı olmasa da bazı istisnai durumlar sayesinde yıllarca çalışmaktan kurtulup erken emekli olma olanağı bulunuyor. İşte erken emekliliğe giden yollar ve borçlanma yöntemleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 08:00 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 08:00
2.160 gün prim kazanın: EYT’den sonra 5 maddeli erken emeklilik! 1999-2000 öncesi ve sonrası sigortalılar...

Çalışma hayatı boyunca sigorta primi ödemek emekliliğe hak kazanmanın en temel şartlarından biridir. Ancak sigortalı çalışanların prim ödeme gün sayısı tam olmadığında emekli olabilmeleri için bazı yasal yollar mevcuttur. Bu yolların başında eksik prim günlerini toplu ödeme ile tamamlamak geliyor. İşte konuyla ilgili Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in köşe yazısı...

2.160 gün prim kazanın: EYT’den sonra 5 maddeli erken emeklilik! 1999-2000 öncesi ve sonrası sigortalılar...

EYT Kapsamında Emeklilik: Yaş Şartı Aranmadan Emekli Olunabilir

Eğer 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuşsanız EYT'li sayılırsınız ve emekli olmak için belirli bir prim gününü tamamlamanız ve sigortalı olma sürenizin belli bir süreyi geçmesi gerekir.

2.160 gün prim kazanın: EYT’den sonra 5 maddeli erken emeklilik! 1999-2000 öncesi ve sonrası sigortalılar...

Erkekler için bu süre 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl olarak belirlenmiştir. Yaş şartı aranmadan emeklilik mümkün olurken 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için prim ödeme ve yaş şartı gereklidir. Ancak bu süreçte prim ödemek için çeşitli yöntemler bulunuyor.

2.160 gün prim kazanın: EYT’den sonra 5 maddeli erken emeklilik! 1999-2000 öncesi ve sonrası sigortalılar...

Prim Ödeme Yöntemleri: 4A, 4B ve 4C Kapsamı

Emeklilik için prim ödemek amacıyla üç ana yöntem bulunmaktadır:

4A (SSK) Kapsamı: Bir işyerinde çalışarak işveren tarafından prim ödenmesi.

2.160 gün prim kazanın: EYT’den sonra 5 maddeli erken emeklilik! 1999-2000 öncesi ve sonrası sigortalılar...

4B (Bağ-Kur) Kapsamı: Kendi priminizi kendiniz ödeyerek emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlamak. Bu, bir işyeri sahibi veya şirkete ortak olma durumunda geçerlidir.

2.160 gün prim kazanın: EYT’den sonra 5 maddeli erken emeklilik! 1999-2000 öncesi ve sonrası sigortalılar...

4C (Memur) Kapsamı: Memurlar, devletteki görev süresini tamamlayarak primlerini devletin ödemesini sağlar.

2.160 gün prim kazanın: EYT’den sonra 5 maddeli erken emeklilik! 1999-2000 öncesi ve sonrası sigortalılar...

Borçlanma: Emeklilik İçin Çalışmadan Prim Ödemek

Yasalar, bazı durumlar için sigortalı olmayan günler için prim satın alma imkanı tanıyor. Bu yöntemle, çalışmadan belli şartlarda prim ödeyerek emeklilik için gerekli prim sayısı tamamlanabilir.

2.160 gün prim kazanın: EYT’den sonra 5 maddeli erken emeklilik! 1999-2000 öncesi ve sonrası sigortalılar...

İşte borçlanabileceğiniz bazı durumlar:

1. Kadınlar İçin Doğum Borçlanması

Kadın sigortalılar, üç çocuk için doğum borçlanması yaparak toplamda 2.160 gün prim kazanabiliyor. Bu prim ödemesi, emeklilik için erken bir tarih elde etmeyi mümkün kılabiliyor.

2.160 gün prim kazanın: EYT’den sonra 5 maddeli erken emeklilik! 1999-2000 öncesi ve sonrası sigortalılar...

2. Askerlik Borçlanması

Erkekler, askerlik sürelerini borçlanarak işe giriş tarihlerini geri çekebilir ve 1 yıl erken emekli olma şansı elde edebilirler. Ayrıca sigortadan sonraki askerlik süreleri de borçlanılarak prim kazanılır.

2.160 gün prim kazanın: EYT’den sonra 5 maddeli erken emeklilik! 1999-2000 öncesi ve sonrası sigortalılar...

3. Silah Altında Geçen Süreler

Er veya erbaş olarak askerlikte geçirilen süreler de toplu ödeme ile borçlanılabiliyor.

2.160 gün prim kazanın: EYT’den sonra 5 maddeli erken emeklilik! 1999-2000 öncesi ve sonrası sigortalılar...

4. Ücretsiz İzin ve Doktora Eğitimi

Memurların ücretsiz izin süreleri, doktora veya tıpta uzmanlık eğitimi gibi sigortalı olmadan geçirilen süreler de borçlanılabiliyor.

2.160 gün prim kazanın: EYT’den sonra 5 maddeli erken emeklilik! 1999-2000 öncesi ve sonrası sigortalılar...

5. Avukatlık Stajı ve Grev Süreleri

Sigortalı olmadan yapılan avukatlık stajları ve grevde geçirilen süreler de borçlanarak emeklilikte sayılabilir.

2.160 gün prim kazanın: EYT’den sonra 5 maddeli erken emeklilik! 1999-2000 öncesi ve sonrası sigortalılar...

Erken Emeklilik İçin Geriye Dönük Ödeme İmkanı

Kadınlar doğumdan önceki sigortalı sürelerini borçlanarak emeklilik için gereken primi tamamlama avantajına sahip.

2.160 gün prim kazanın: EYT’den sonra 5 maddeli erken emeklilik! 1999-2000 öncesi ve sonrası sigortalılar...

Sigortasız geçirilen yıllar, çocuk borçlanması ile telafi edilebilir. Erkekler ise askerlik sürelerini borçlanarak işe giriş tarihlerini geri çekebilir ve erken emeklilik hakkı kazanabilir.

2.160 gün prim kazanın: EYT’den sonra 5 maddeli erken emeklilik! 1999-2000 öncesi ve sonrası sigortalılar...

Bu durum, özellikle anneler için çocukları doğurmadan önceki çalışma dönemlerini borçlanma imkanı tanır.