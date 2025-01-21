2.160 gün prim kazanın: EYT’den sonra 5 maddeli erken emeklilik! 1999-2000 öncesi ve sonrası sigortalılar...

Çalışma hayatı boyunca sigorta primi ödemek emekliliğe hak kazanmanın en temel şartlarından biridir. Ancak sigortalı çalışanların prim ödeme gün sayısı tam olmadığında emekli olabilmeleri için bazı yasal yollar mevcuttur. Bu yolların başında eksik prim günlerini toplu ödeme ile tamamlamak geliyor. İşte konuyla ilgili Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in köşe yazısı...

EYT Kapsamında Emeklilik: Yaş Şartı Aranmadan Emekli Olunabilir Eğer 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuşsanız EYT'li sayılırsınız ve emekli olmak için belirli bir prim gününü tamamlamanız ve sigortalı olma sürenizin belli bir süreyi geçmesi gerekir.

Erkekler için bu süre 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl olarak belirlenmiştir. Yaş şartı aranmadan emeklilik mümkün olurken 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için prim ödeme ve yaş şartı gereklidir. Ancak bu süreçte prim ödemek için çeşitli yöntemler bulunuyor.

Prim Ödeme Yöntemleri: 4A, 4B ve 4C Kapsamı Emeklilik için prim ödemek amacıyla üç ana yöntem bulunmaktadır: 4A (SSK) Kapsamı: Bir işyerinde çalışarak işveren tarafından prim ödenmesi.

