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Borcu olanlara hızır gibi yetişti; O kişilere borç kapatma kredisi verilecek

Borç yükü altında olan bireyler için bankalardan yeni bir kredi kampanyası duyuruldu. Kredi kartı borcu veya farklı bankalara olan borçlarını tek çatı altında toplamak isteyenler için bankalar acil borç kapatma kredisi sunmaya başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 15:12 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 15:15
Borcu olanlara hızır gibi yetişti; O kişilere borç kapatma kredisi verilecek

Faiz oranları ve ödeme planlarıyla dikkat çeken bu krediler, finansal rahatlama sağlamak isteyen vatandaşlara önemli bir fırsat sunuyor. Borç kapatma kredisi, birden fazla bankaya ya da farklı finans kuruluşlarına olan borçları tek bir kredide birleştirerek daha uygun bir ödeme planı oluşturmayı sağlar. Böylece borç sahibi, yüksek faiz oranlarından kurtulabilir ve tek bir bankaya düzenli ödeme yaparak finansal kontrolünü yeniden sağlayabilir.

Borcu olanlara hızır gibi yetişti; O kişilere borç kapatma kredisi verilecek

Şu anda birçok banka borç kapatma kredisi kapsamında farklı faiz oranları ve ödeme koşulları sunuyor. Bu krediler, özellikle borçlarını uzun vadeye yayarak daha düşük aylık taksitlerle ödemek isteyen vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Borcu olanlara hızır gibi yetişti; O kişilere borç kapatma kredisi verilecek

Hangi Bankalar Borç Kapatma Kredisi Veriyor?

Türkiye'nin önde gelen bankaları, farklı faiz oranları ve ödeme planlarıyla acil borç kapatma kredisi seçenekleri sunuyor. 50.000 TL kredi tutarı ve 36 ay vade üzerinden yapılan hesaplamalara göre bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık taksit tutarları şu şekilde:

Borcu olanlara hızır gibi yetişti; O kişilere borç kapatma kredisi verilecek

Borç kapatma kredisi faiz oranları ve ödeme detayları:

BankaFaiz OranıAylık TaksitToplam Ödeme
Garanti BBVA%3,442.820 TL101.760 TL
ING%3,492.844 TL102.644 TL
GetirFinans%3,552.874 TL103.458 TL
QNB Finansbank%3,592.894 TL104.421 TL
Borcu olanlara hızır gibi yetişti; O kişilere borç kapatma kredisi verilecek
Alternatif Bank%3,692.943 TL106.211 TL
CEPTETEB%3,742.968 TL107.111 TL
TEB%3,742.968 TL107.111 TL
DenizBank%3,792.993 TL108.014 TL

Borcu olanlara hızır gibi yetişti; O kişilere borç kapatma kredisi verilecek

Borç Kapatma Kredisi Başvuru Şartları

Her bankanın kendine özgü başvuru şartları olmakla birlikte genel olarak kredi başvurusu için gereken temel koşullar şunlardır:

Kredi başvurusunda bulunan kişilerin düzenli bir gelire sahip olmaları ve bunu belgelemeleri gerekmektedir. Kredi notunun belirli bir seviyenin üzerinde olması, kredi alma ihtimalini artırır. Kapatılacak borçların belgelenmesi ve krediyle tamamen kapatılacak olması şart koşulabilir. Bankalar, kredi tahsis ederken hayat sigortası gibi ek güvence taleplerinde bulunabilir.

Borcu olanlara hızır gibi yetişti; O kişilere borç kapatma kredisi verilecek

Borç Kapatma Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Borç kapatma kredisi almak isteyen vatandaşlar, krediye başvurmak için şu yöntemleri kullanabilirler:

Çoğu banka, internet şubesi veya mobil uygulamalar üzerinden kredi başvurularını kabul etmektedir. En yakın banka şubesine giderek gerekli belgelerle kredi başvurusu yapılabilir. Bazı bankalar, müşteri temsilcileri aracılığıyla telefon üzerinden ön başvuru imkanı sunmaktadır.

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır