Borcu olanlara hızır gibi yetişti; O kişilere borç kapatma kredisi verilecek

Faiz oranları ve ödeme planlarıyla dikkat çeken bu krediler, finansal rahatlama sağlamak isteyen vatandaşlara önemli bir fırsat sunuyor. Borç kapatma kredisi, birden fazla bankaya ya da farklı finans kuruluşlarına olan borçları tek bir kredide birleştirerek daha uygun bir ödeme planı oluşturmayı sağlar. Böylece borç sahibi, yüksek faiz oranlarından kurtulabilir ve tek bir bankaya düzenli ödeme yaparak finansal kontrolünü yeniden sağlayabilir.
Şu anda birçok banka borç kapatma kredisi kapsamında farklı faiz oranları ve ödeme koşulları sunuyor. Bu krediler, özellikle borçlarını uzun vadeye yayarak daha düşük aylık taksitlerle ödemek isteyen vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor.
Türkiye'nin önde gelen bankaları, farklı faiz oranları ve ödeme planlarıyla acil borç kapatma kredisi seçenekleri sunuyor. 50.000 TL kredi tutarı ve 36 ay vade üzerinden yapılan hesaplamalara göre bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık taksit tutarları şu şekilde:
|Banka
|Faiz Oranı
|Aylık Taksit
|Toplam Ödeme
|Garanti BBVA
|%3,44
|2.820 TL
|101.760 TL
|ING
|%3,49
|2.844 TL
|102.644 TL
|GetirFinans
|%3,55
|2.874 TL
|103.458 TL
|QNB Finansbank
|%3,59
|2.894 TL
|104.421 TL
|Alternatif Bank
|%3,69
|2.943 TL
|106.211 TL
|CEPTETEB
|%3,74
|2.968 TL
|107.111 TL
|TEB
|%3,74
|2.968 TL
|107.111 TL
|DenizBank
|%3,79
|2.993 TL
|108.014 TL
Her bankanın kendine özgü başvuru şartları olmakla birlikte genel olarak kredi başvurusu için gereken temel koşullar şunlardır:
Kredi başvurusunda bulunan kişilerin düzenli bir gelire sahip olmaları ve bunu belgelemeleri gerekmektedir. Kredi notunun belirli bir seviyenin üzerinde olması, kredi alma ihtimalini artırır. Kapatılacak borçların belgelenmesi ve krediyle tamamen kapatılacak olması şart koşulabilir. Bankalar, kredi tahsis ederken hayat sigortası gibi ek güvence taleplerinde bulunabilir.
Borç kapatma kredisi almak isteyen vatandaşlar, krediye başvurmak için şu yöntemleri kullanabilirler:
Çoğu banka, internet şubesi veya mobil uygulamalar üzerinden kredi başvurularını kabul etmektedir. En yakın banka şubesine giderek gerekli belgelerle kredi başvurusu yapılabilir. Bazı bankalar, müşteri temsilcileri aracılığıyla telefon üzerinden ön başvuru imkanı sunmaktadır.
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır