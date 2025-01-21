Borcu olanlara hızır gibi yetişti; O kişilere borç kapatma kredisi verilecek

Faiz oranları ve ödeme planlarıyla dikkat çeken bu krediler, finansal rahatlama sağlamak isteyen vatandaşlara önemli bir fırsat sunuyor. Borç kapatma kredisi, birden fazla bankaya ya da farklı finans kuruluşlarına olan borçları tek bir kredide birleştirerek daha uygun bir ödeme planı oluşturmayı sağlar. Böylece borç sahibi, yüksek faiz oranlarından kurtulabilir ve tek bir bankaya düzenli ödeme yaparak finansal kontrolünü yeniden sağlayabilir.

Şu anda birçok banka borç kapatma kredisi kapsamında farklı faiz oranları ve ödeme koşulları sunuyor. Bu krediler, özellikle borçlarını uzun vadeye yayarak daha düşük aylık taksitlerle ödemek isteyen vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Hangi Bankalar Borç Kapatma Kredisi Veriyor? Türkiye'nin önde gelen bankaları, farklı faiz oranları ve ödeme planlarıyla acil borç kapatma kredisi seçenekleri sunuyor. 50.000 TL kredi tutarı ve 36 ay vade üzerinden yapılan hesaplamalara göre bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık taksit tutarları şu şekilde:

Borç kapatma kredisi faiz oranları ve ödeme detayları: Banka Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme Garanti BBVA %3,44 2.820 TL 101.760 TL ING %3,49 2.844 TL 102.644 TL GetirFinans %3,55 2.874 TL 103.458 TL QNB Finansbank %3,59 2.894 TL 104.421 TL