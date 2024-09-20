Gençlere burs fırsatı! Hangi kurum ne kadar veriyor? Sabancı, Nef, Vakıflar Genel Müdürlüğü...

Gençlere burs kapıları bu yıl da açıldı. Birçok kurum, kuruluş ve vakıf, öğrencileri maddi olarak desteklemek için düğmeye bastı. Burs takvimi açıklanırken, başvurular da alınmaya başladı...
Yeni eğitim yılıyla birlikte burslar için de start verildi. Gençlere karşılıksız burs veren birçok kurum, kuruluş ve vakıf, bu yılki takvimi başlattı. Başta üniversiteliler olmak üzere öğrencilere yönelik burs fırsatlarından bazıları şöyle...
SABANCI VAKFI
2024-2025 dönemi burs başvurularını almaya başladı. Vakfın burs kontenjanı tahsis ettiği üniversiteler arasında Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Cerrahpaşa, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik yer alıyor. Başvurular 18 Ekim'e kadar alınacak. Burs tutarı ay sonunda açıklanırken, ödemeler Ekim-Haziran arasında 10 ay süreyle yapılacak.
NEF VAKFI
'Yüksek Eğitim Bursu'nun geçen hafta başlayan başvuruları 22 Eylül'de sona erecek. Burs için devlet üniversitelerinin lisans bölümlerinde okuyan (son sınıf ve hazırlık hariç) öğrenciler başvurabilecek. 6 Şubat'taki depremde ailesini kaybetmiş, kalıcı sağlık sorunu yaşayan öğrencilerle birlikte ebeveynleri hayatta olmayan ve üniversite sınavında yüksek başarı sıralamasına sahip öğrenciler öncelikli olarak değerlendirilecek.