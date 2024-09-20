Gençlere burs fırsatı! Hangi kurum ne kadar veriyor? Sabancı, Nef, Vakıflar Genel Müdürlüğü...

1 Yeni eğitim yılıyla birlikte burslar için de start verildi. Gençlere karşılıksız burs veren birçok kurum, kuruluş ve vakıf, bu yılki takvimi başlattı. Başta üniversiteliler olmak üzere öğrencilere yönelik burs fırsatlarından bazıları şöyle...

2 SABANCI VAKFI

2024-2025 dönemi burs başvurularını almaya başladı. Vakfın burs kontenjanı tahsis ettiği üniversiteler arasında Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Cerrahpaşa, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik yer alıyor. Başvurular 18 Ekim'e kadar alınacak. Burs tutarı ay sonunda açıklanırken, ödemeler Ekim-Haziran arasında 10 ay süreyle yapılacak.